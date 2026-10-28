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Copa Paraguay
28 de octubre de 2026 - 21:29

Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales

El delantero de Recoleta, Aldo González recibe las felicitaciones de Renzo Martino y Wilfrido Báez tras marcar el segundo tanto en el triunfo ante Sportivo Luqueño.
El delantero de Recoleta, Aldo González recibe las felicitaciones de Renzo Martino y Wilfrido Báez tras marcar el segundo tanto en el triunfo ante Sportivo Luqueño.

Recoleta FC conquistó el último boleto a las semifinales de la Copa Paraguay tras imponerse por 2-0 ante el Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de Itauguá. El Canario supo capitalizar la temprana expulsión de Facundo Wiechniak y sentenció el encuentro con las anotaciones de Renzo Martino y Aldo González, asegurando así su presencia entre los cuatro mejores del certamen, donde queda emparejado con Libertad.

Por ABC Color
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El encuentro comenzó con un Sportivo Luqueño decidido a asumir el protagonismo. Con Giovanni Bogado como faro en la creación y buscando constantemente al incisivo Iván Maggi, los auriazules impusieron condiciones ante un Recoleta fiel a su estilo: postura cautelosa y apuesta total por la velocidad de sus extremos para intentar dañar mediante rápidas transiciones.

En los primeros compases, el Auriazul estuvo a punto de madrugar con una viveza: un lateral rápido de Marcelo Ojeda habilitó a Iván Maggi. Con gran picardía, el delantero le ganó la espalda a Lucas Monzón y sacó un derechazo cruzado y rasante que pasó rozando el poste derecho de Óscar Toledo.

Sin embargo, pasado el cuarto de hora, el trámite comenzó a inclinarse para el Canario. Una acción que nació de un pase filtrado de Juan Alexander Franco dejó bien perfilado a Aldo González, quien se enfilaba rumbo a la portería cuando fue derribado por Facundo Wiechniak. Tras la advertencia del VAR (Carlos Figueredo) y la revisión en pantalla, el juez Blas Romero aplicó el criterio de ocasión manifiesta de gol (DOGSO) y expulsó al zaguero.

De inmediato, el elenco recoletano intentó capitalizar la superioridad numérica. Pedro Ríos se hizo cargo del tiro libre resultante en el borde de la medialuna y sacó un zurdazo que superó la barrera, encontrando la firme respuesta de Nicolás Campisi. Fue la única aproximación clara de los dirigidos por Jorge González Frutos en la primera mitad, a quienes les costó descifrar cómo vulnerar a un reacomodado Luqueño.

En la complementaria, el Canario seguía sin poder plasmar la ventaja numérica en jugadas de riesgo. Sin embargo, todo cambió con el ingreso de Alejandro Silva antes de llegar a la hora de partido. De los pies del charrúa nació el tanto de apertura: un lanzamiento elevado desde el círculo central hacia la posición de Brahian Ferreira, quien de cabeza habilitó la proyección del zaguero Lucas Monzón. Este se sumó al ataque para meter un centro rasante que Renzo Martino conectó con la portería a su merced.

Con el marcador a favor, el conjunto “amarillo” le cedió el protagonismo a Sportivo Luqueño, apostando por gestionar la diferencia y la desesperación del rival. Con una defensa firme y la intención de liquidarlo de contragolpe, aprovechó los enormes espacios que dejó el equipo comandado por Lucas Barrios en su desesperada búsqueda del empate. Luqueño estuvo lejos de alcanzar la paridad, y ni siquiera los cambios desde el banco lograron cambiarle el semblante al equipo.

De esa forma, Recoleta sentenció el encuentro con el segundo y definitivo tanto. El portero auriazul intentó buscar la heroica abandonando su área y avanzando metros con pelota dominada, para luego meter la pelota larga, pero su envío tuvo el rechazo orientado de Blas Medina. El balón le quedó a Aldo González, quien enfilaba rumbo hacia la portería sin oposición y ante la desesperada vuelta de Nicolás Campisi. Desde una posición lejana, el delantero colocó el esférico por encima del arquero para asegurar el boleto a las semifinales del torneo de integración, donde se medirá con Libertad.

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