ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Ciencia
28 de octubre de 2026 - 15:05

Crean un robot blando que ayuda a diagnosticar y tratar dolencias del intestino delgado

Imagen sin descripción

Redacción Ciencia, 28 oct (EFE).- Un equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Estados Unidos, ha diseñado un enteroscopio robótico capaz de moverse por el intestino delgado para tomar imágenes, administrar medicamentos y extraer muestras, lo que ayudará a los médicos a tratar y diagnosticar mejor los trastornos de este órgano digestivo de difícil acceso.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El robot, inspirado en el movimiento y la piel de las serpientes, lleva un revestimiento texturizado especial que le permite mantenerse adherido a la mucosa intestinal mientras avanza lentamente por el intestino, que mide más de seis metros de largo y solo 2,5 centímetros de diámetro.

Además, al igual que un endoscopio común, el aparato va equipado con herramientas para ayudar a los médicos a detectar y tratar cualquier anomalía.

“Cuando evaluamos el intestino delgado, lo hacemos con fines diagnósticos o terapéuticos. Si encontramos un pequeño pólipo que necesita ser extirpado, este robot nos permite tomar una biopsia o extirparlo”, explica Giovanni Traverso, ingeniero en el MIT y gastroenterólogo en el Brigham and Women's Hospital.

Hasta ahora, la única manera de evaluar las complicaciones del intestino delgado -como el sangrado, las lesiones y las obstrucciones- era mediante una 'enteroscopia de doble balón', un proceso lento y laborioso en el que un profesional sanitario infla y desinfla alternativamente dos balones para impulsar un enteroscopio a través del intestino delgado.

El equipo del MIT quería diseñar un enteroscopio más fácil de controlar y que pudiera desplazarse más rápidamente por el intestino.

“El reto fundamental que estamos tratando de superar es cómo evaluar ese segmento de 6 a 7,5 metros del intestino delgado de una manera que pueda automatizarse más”, dice Traverso.

El nuevo robot tubular se desplaza por el estrecho intestino delgado mediante una estrategia de locomoción similar a la de la serpiente, que al deslizarse por el suelo, dirige su movimiento contrayendo primero los músculos de un lado del cuerpo y luego los del otro.

Para imitarlo, diseñaron actuadores multifuncionales que controlan el movimiento del robot. Cada actuador contiene cuatro cámaras que pueden inflarse en diferentes combinaciones, lo que provoca que el tubo se extienda o se doble en cualquier dirección.

“Al ajustar la cantidad de aire que entra en estas cámaras, se puede ajustar la dirección en la que se mueve el robot”, dice Traverso.

Los segmentos de cabeza y cola del robot contienen globos de anclaje expandibles adicionales que se inflan y desinflan alternativamente, lo que ayuda al robot a avanzar. Además, estos segmentos están recubiertos con fundas especiales con un diseño inspirado en el kirigami (una variante del origami que consiste en cortar y doblar papel).

Mediante esta técnica, los investigadores crearon recubrimientos similares a las escamas de una serpiente, lo que proporciona al robot mayor tracción en el revestimiento resbaladizo del intestino.

El sistema también incluye componentes electrónicos que permiten que la persona que opera el dispositivo pueda guiar el robot a través de puntos estrechos y esquinas cerradas.

Además, el robot blando, que se conecta a sistemas externos con un cable, está diseñado para poder ingresar al cuerpo por la boca o el recto.

Una vez en el interior del aparato digestivo, el robot cuenta con una cámara para tomar imágenes, un pulverizador para la administración de fármacos y pinzas que pueden tomar biopsias de tejido o extirpar pólipos.

En estudios con animales, los investigadores demostraron que el robot podía recorrer aproximadamente dos metros a través del intestino delgado y también el correcto funcionamiento del pulverizador de fármacos, de las pinzas para tejidos y de la cámara.

El equipo trabaja ahora en la mejora de los sistemas de navegación y en la evaluación de este método para otras aplicaciones en el intestino delgado.

“Esperamos poder seguir avanzando para, con el tiempo, desarrollar sistemas que ayuden a lograr una evaluación más automatizada del intestino delgado”, asegura Traverso.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar