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Ciencia
29 de octubre de 2026 - 02:05

Tailandia prepara una regulación de centros de datos ante su consumo de agua y energía

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Bangkok, 29 oct (EFE).- Tailandia prepara nuevos requisitos sobre ubicación, suministro de agua y energía y gestión medioambiental para los centros de datos, claves en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y cuya expansión y elevado consumo de recursos han entrado en el debate electoral de Estados Unidos e impulsado iniciativas regulatorias en países como España.

Por EFE
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El Gobierno tailandés anunció esta semana que el Comité de Políticas para Centros de Datos de Tailandia aprobó en su última reunión, celebrada el lunes, un borrador con requisitos mínimos sobre idoneidad de los emplazamientos, conexiones a las redes eléctricas y de agua y buenas prácticas medioambientales que será presentado la próxima semana al Gabinete.

El borrador forma parte de un proyecto más amplio bajo supervisión del Ministerio de Economía para abordar las operaciones de los centros de datos, así como las aprobaciones y los permisos que se les otorgan, señaló el Ministerio del Interior en redes sociales.

El objetivo del proyecto Centro Digital-Ventanilla Única (DC-OSS, por sus siglas en inglés) es garantizar un suministro "más eficiente" de electricidad y agua a estas instalaciones para evitar "cualquier impacto indebido en el modo de vida local, los recursos naturales y el medioambiente de las comunidades afectadas".

El anuncio del Gobierno tailandés se produce después de que las autoridades de Bangkok suspendieran en septiembre nuevas autorizaciones para grandes centros de datos en la urbe capitalina, que revisa su consumo, impacto ambiental y almacenamiento de combustible.

La IA y su creciente infraestructura física, incluidos los centros de datos, se han colado en la campaña electoral de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, ante la preocupación de muchos ciudadanos y el millonario desembolso de la industria tecnológica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió recientemente a los nuevos centros de datos vinculados a la IA que generen su propia energía y entreguen el excedente para propiciar bajadas en los precios de la electricidad.

Estas infraestructuras, esenciales para alimentar modelos de IA, levantan críticas por su consumo masivo de agua y electricidad, y varios países están impulsando medidas regulatorias, entre ellos España y Australia.

El Gobierno español señaló recientemente que pretende aprobar un real decreto sobre requisitos de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Mientras, el estado australiano de Victoria (sur) anunció que prohibirá la construcción de nuevos centros de datos en zonas residenciales y que les exigirá generar su propia energía renovable.

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