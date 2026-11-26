De acuerdo con los datos publicados por la firma especializada, el mercado ha duplicado su tamaño en apenas dos años y los servicios específicamente relacionados con la IA representan ya alrededor de un tercio del negocio.

Amazon, con una cuota del 26 %, Microsoft (19 %) y Google (16 %) concentran el 61 % de un mercado del que dependen tanto las empresas que desarrollan esta tecnología como aquellas que la incorporan a sus actividades cotidianas.

"En esta historia, la IA es un caballo de Troya", afirmó la economista del University College London (UCL), Cecilia Rikap, durante el coloquio 'Capitalismo: pasado, presente y futuro', celebrado del 14 al 16 de octubre en El Colegio de México (Colmex).

Para la investigadora, el poder económico de estas compañías reside no solo en los productos que comercializan, sino también en su capacidad para aprovechar el conocimiento generado por otras empresas, universidades y centros de investigación.

La inversión corporativa mundial en IA ha superado el billón de dólares en lo que va de 2026, según datos publicados en noviembre por la Universidad de Stanford.

Sin embargo, disponer del capital necesario para desarrollar aplicaciones de IA no garantiza el acceso en igualdad de condiciones a los recursos informáticos que permiten su funcionamiento.

Estados Unidos y China concentran la mayoría de las zonas de disponibilidad de servicios de computación en la nube con capacidad para IA, mientras que las economías emergentes apenas representan el 17 %, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El organismo ha identificado, además, riesgos para la competencia derivados de la concentración de recursos como los semiconductores avanzados, los datos y los centros de procesamiento, aunque reconoce el dinamismo del mercado de los modelos de inteligencia artificial y la aparición de nuevos competidores.

De hecho, compañías especializadas en infraestructura informática para IA, como CoreWeave y Nebius, figuran entre los proveedores de mayor crecimiento del sector, según Synergy Research Group.

La posibilidad de convertir nuevos ámbitos de la actividad humana en fuentes de ingresos es, para Sven Beckert, historiador de la Universidad de Harvard, una de las razones por las que el capitalismo ha mantenido su capacidad de expansión a lo largo de los siglos.

"El capitalismo tiene una enorme creatividad para encontrar nuevos espacios de acumulación", señaló el académico durante el encuentro del Colmex, en el que situó a las redes sociales y la inteligencia artificial entre las manifestaciones contemporáneas de este fenómeno.

El debate alcanza también a las administraciones públicas, cuya modernización tecnológica puede incrementar su dependencia de proveedores privados, según Humberto Beck, investigador de la institución mexicana.

Frente a este escenario, Rikap defendió la necesidad de que los países tengan capacidad de decisión sobre sus recursos tecnológicos, desde los datos que generan hasta la infraestructura con la que los procesan.

"Se trata de decidir y gobernar colectivamente la tecnología", afirmó la economista.