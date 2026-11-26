El director ejecutivo y presidente de Nvidia, Jensen Huang, pidió disculpas a los empleados de la compañía por haber incumplido el código de conducta interno y cometido, según sus propias palabras, "errores terribles", tras su restitución en la tecnológica. La disculpa se produce después del escándalo por las presuntas relaciones extramatrimoniales que habría mantenido con empleadas y por sus vínculos con una supuesta espía china.

Huang fue recibido con ovaciones por el personal y recibió el respaldo explícito del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien admitió haber intervenido para facilitar su regreso y, según dijo, "garantizar el éxito y la prosperidad" de la economía estadounidense. Huang tiene previsto comparecer ante la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. para responder a preguntas sobre las posibles implicaciones del caso para la seguridad nacional.

El videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI), ambientado en una versión ficticia de Miami, incluye una emisora oculta dedicada a la música haitiana, presentada por el DJ y productor Michaël Brun y conducida por el rapero Kodak Black, más de dos décadas después de que otra entrega de la saga, Vice City (2002), desatara la indignación de la comunidad haitiana por representar a sus integrantes como miembros de bandas criminales e incluir diálogos que incitaban a matarlos. La polémica provocó protestas de la diáspora haitiana en EE.UU. y una demanda en Florida.

La emisora de la versión 2026, 'The Sniper of La Perle', está presentada por el DJ y productor haitiano Michaël Brun y reúne 22 canciones de artistas de origen haitiano como Kodak Black, Wyclef Jean, Emeline Michel y Carimi, según los créditos oficiales del juego.

La plataforma de música en 'streaming' Tidal anunció que a partir del 9 de diciembre rechazará la distribución de canciones generadas íntegramente con inteligencia artificial (IA) y retirará de su catálogo las que ya estén disponibles, con el objetivo de "proteger los intereses y la autenticidad de los artistas".

La restricción no afectará a las canciones en las que se hayan utilizado estas tecnologías como herramientas de apoyo durante el proceso creativo, agregó Tidal, que señaló que el 43 % de las canciones distribuidas en su plataforma durante los últimos 90 días fueron identificadas como generadas íntegramente con IA.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que veta la producción, distribución y venta de juguetes con agentes IA durante los próximos cinco años, que entrará en vigor en tres meses. La ley se centra en juguetes como peluches, muñecas o robots con 'chatbots', conectados a internet, promocionados en el mercado como educativos o herramientas de aprendizaje, pero que pueden conllevar riesgos psicológicos y de privacidad.

Más de 150 expertos en protección infantil de todo el mundo enviaron una carta abierta a los directivos de Amazon y eBay, grandes plataformas de comercio electrónico, para que retiren la oferta de juguetes con IA que son promocionados como "amigos" o "compañeros emocionales" hasta que sean sometidos a pruebas de seguridad.

EE.UU. incluyó a Megaspeed, de Singapur, en su lista negra comercial por sospechas de desvió de chips de IA hacia China, en violación de los controles de exportación. La medida fue adoptada por el Departamento de Comercio y obligará a las compañías estadounidenses a obtener una licencia antes de suministrar a Megaspeed productos o tecnología sujetos a los controles.

Según The New York Times, Megaspeed empezó a comprar grandes cantidades de chips de Nvidia en 2025 para enviarlos desde California a Malasia, por valor de más de 800 millones de dólares. Megaspeed fue fundada por Alice Huang, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia chinos y vincularse sentimentalmente con Jensen Huang de Nvidia.

El empleado de Anthropic, Levent Alpöge, aseguró haber descifrado, con la ayuda del sistema de IA Claude, la hipótesis de Riemann, formulada en 1859 que aborda la distribución de los ceros no triviales de la función zeta y uno de los problemas abiertos más célebres de la teoría de números en las matemáticas.

Alpöge aseguró haber disfrutado "de momentos maravillosos" en los últimos meses con Claude, que "voló, bailó y se lució llegando a la meta". En un comunicado en X de cuatro páginas Alpöge afirmó haber completado una demostración de la hipótesis y proporcionó un enlace a un código informático que supuestamente verificaba el resultado.

La irrupción de ARTEX, una plataforma de código abierto basada en agentes autónomos de IA, ha encendido las alarmas del FBI y gigantes como Amazon, que advierten cómo estas herramientas permiten a los ciberdelincuentes infiltrarse en redes corporativas en cuestión de horas. Aunque fue retirada de internet en octubre tras detectarse usos maliciosos, cientos de copias siguen circulando.

Creada con fines legítimos de auditoría informática, ARTEX es una plataforma que traduce instrucciones en lenguaje cotidiano, en ataques automatizados sin necesidad de supervisión humana. Sin un modelo propio, conecta a modelos externos como DeepSeek (de bajo costo y falta de filtros), Claude, ChatGPT o Grok, que divide cada operación en múltiples tareas simultáneas para explotar vulnerabilidades.