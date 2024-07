El “secreto” de un horticultor para proteger sus cultivos de las heladas

Armando Barreto, horticultor, señaló que están atravesando “momentos difíciles” por las heladas que pueden afectar a los cultivos y que se pronostican para las próximas semanas, considerando la temporada invernal.

Contó que para enfrentar las extremas temperaturas bajas está aplicando un método que le permite cuidar a sus cultivos. Este consiste en utilizar el humo generado por la quema para combatir el intenso frío.

El horticultor reveló los pasos para preparar su sistema:

Regar los cultivos durante la tarde para que el suelo se mantenga húmedo.

Preparar pozos como especie de chimeneas para cargarlos con aserrín y conectarlos a una mecha, que puede hacerse de papel diario.

Un rato antes de que caiga la helada, encender las chimeneas.

Explicó que el humo generado por la quema es lo que evita que la helada se asiente. “El aserrín no hace fuego y cuando se va quemando hace humo. Es ese humo lo que necesitamos”, mencionó.

Precisó que el pozo debe tener una profundidad de 25 cm de profundidad y realizarse entre los cultivos.

Indicó que la preparación del sistema lo arranca en las primeras horas de la tarde y recién a la medianoche enciende las chimeneas, cuya quema se extiende por 5 a 6 horas.

Método de cuidado es “inofensivo”

Barreto señaló que este método “es inofensivo” y puede aplicarse para todo tipo de cultivos.

No obstante, recomendó no utilizar sustancias inflamables en los cultivos previo a la aplicación de dicho método para evitar incendios. Así también, instó a no realizar la quema con neumáticos porque afecta al medioambiente.

Comentó que hace años no utilizaba este sistema para evitar la afectación de las heladas y que recurrió de vuelta a causa de los “chespiritos”, que le robaban en la zona donde tiene instaladas mediasombras que son la otra alternativa para proteger los cultivos de las bajas temperaturas.