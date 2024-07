Vacaciones de invierno: las tres principales recomendaciones pediátricas

Las vacaciones de invierno “son dos semanas ideales para compartir con la familia y tratar de proponer tiempos compartidos”, destacó la doctora Viviana Pavlicich, médica pediatra, emergentóloga y jefa del Departamento de urgencias del Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” de Asunción.

La pediatra brindó recomendaciones para el cuidado saludable y disfrutar sanamente de las vacaciones de invierno, ya sea para los niños que se quedarán en casa o los que prevén viajar con sus padres.

Destacó tres recomendaciones principales para las vacaciones de invierno, que arrancan el próximo 8 de julio y se extienden hasta el 19:

Evitar que abusen de la televisión, celular y juegos electrónicos Promover espacios compartidos Flexibilidad horaria, pero respetando horas de sueño

“Hay que tratar de evitar que los niños se queden solos, que abusen de la televisión, celular y juegos electrónicos. Al contrario, que traten de crear espacios compartidos, que la familia trate de encontrar el tiempo para salir al aire libre y hacer actividades recreativas, Aunque no viajen y se queden en la misma ciudad, que se pueda conformar un tiempo donde el niño pueda tener un espacio de aire y sol, al contrario de reemplazar las obligaciones escolares por el entretenimiento muy pasivo, sino que se promueva uno activo”, dijo.

Estas actividades compartidas pueden ser paseos, ir al cine, conversaciones, juegos al aire libre, entre otros, según mencionó.

También resaltó que lo ideal sería que los niños se encuentren con sus pares, como amigos, primos o vecinos, de ese modo, evitar que se encuentren solos; especialmente, aquellos cuyos padres no compartirán tiempo durante el receso escolar porque deben trabajar.

Afirmó que “porque en ese caso no va a tener la posibilidad de esa recreación, el gasto de energía, de ese cambio a una vida saludable que debería suceder durante las vacaciones de invierno”. Añadió que se debe tener en cuente el cuidado del ambiente, como evitar las actividades en sitios de riesgo.

Cómo debe ser el descanso en vacaciones de invierno

Los niños y adolescentes tienden a cambiar su rutina de sueño durante las vacaciones de invierno, durmiendo menos horas o desvelándose.

En ese sentido, la doctora recomendó la flexibilidad horario, siempre y cuando que los chicos cumplan el horario de sueño de mínimo 9 horas.

“Liberar los horarios y dar cierta flexibilidad, que supone un tiempo compartido con la familia y que no hay que ser tan estrictos en el horario de ir a dormir, que no supone tampoco algo negativo”, dijo.

Cuidados para niños que viajan

“Las personas que viajan y o se desplazan hay que tener en cuenta qué prevalece en el lugar donde van. Por ejemplo, hay regiones que tienen alta cantidad de gastroenteritis”, comentó.

Puntualizó que en los viajes se deben mantener hábitos higiénicos, como lavado de mano y conocer la procedencia de los alimentos. Recomendó que no se debe modificar tan rotundamente los hábitos alimenticios, el consumo de productos cocidos y platos sencillos, pero preparados en ambientes seguros. Además, mencionó respetar el horario habitual de las comidas.

Además, subrayó que no se debe entretener a los chicos durante los viajes con dulces, golosinas o jugos azucarados.

Instó, a su vez, a los padres a evitar la compra de comidas de la calle, la playa o puestos de venta comunitaria. “Los gérmenes que hay en estos lugares no son de las que tienen defensa los chicos, por eso rápidamente les pueden generar gastroenteritis u otro tipos de enfermedades”, dijo.

El clima y sus cuidados

En cuanto a los cuidados con el clima, la doctora señaló que deben prestar principalmente cuidado aquellas familias que irán a zonas con fríos intensos.

“Si van a temperaturas muy bajas, hay que conocer todas las precauciones de la zona y sobre todo tener ropa adecuada, por ejemplo en zonas donde hay nieve. Sobre todo, tener cuidado si son zonas habilitadas para el público porque hay que tener cuidado donde juegan los niños”, expresó.

Comentó que los ambientes de extremo calor son mejores manejados por las familias paraguayas. No obstante, resaltó que se debe tener en cuenta ciertos cuidados.

“A las temperaturas extremas más calurosas ya estamos más acostumbrados. Hay que cuidarse del sol, ponerse protector solar y no hacer actividades intensas en altas temperaturas”, dijo.

Acostumbrarse al consumo de agua

Otra recomendación que mencionó es la hidratación adecuada. Resaltó que los chicos, no solo en las vacaciones, deben acostumbrarse a consumir constante agua.

Pavlicich indicó que se debe evitar el consumo constante, o en reemplazo del agua, de las bebidas azucaradas.

“Hay que acostumbrarse a tomar agua y tratar de evitar las bebidas azucaradas porque eso genera que el cuerpo pida más azúcar, pues estimula ciertas hormonas que hacen que necesite, desee o satisfaga recibir bebidas más azucaradas y que después el agua ya no sea agradable de consumir”, señaló.

Señaló que los padres no deben confundir los jugos procesados como reemplazo de los naturales o el agua. “Tienen un alto contenido en azúcares y sustancias que no benefician o no sirven elementos de hidratación”, dijo.

Prevención de enfermedades

Durante las bajas temperaturas, proliferan las enfermedades respiratorias, como la gripe, influenza, coronavirus, entre otras.

La pediatra reveló que durante la temporada de vacaciones de invierno se reducen los casos respiratorios en la población infantil, debido a que se corta la cadena de transmisión

“Estas enfermedades se transmiten más en ambientes cerrados y es más probable que en época escolar se contagien más que en las vacaciones, que se corte la transmisión porque los chicos interactúan más dentro de un mismo núcleo, que compartir con 25 chicos, que supone 25 núcleos familiares”, comentó.

Destacó que este período puede ser aprovechado para la vacunación de los niños que con las dosis contra la influenza y el nuevo coronavirus, que están disponibles en el sistema público.

Pavlicich pidió tener en cuenta al dengue, pues destacó que pese a que hay menor índice de transmisión, aún hay que personas con la enfermedad, por lo que instó a los padres a cuidar a los niños de los mosquitos.