Clima
12 de febrero de 2026 - 16:18

Alerta por tormentas para esta tarde: los seis departamentos afectados

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en una ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias y tormentas que se registrarían esta tarde en distintos departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la Dirección de Meteorología, para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

De igual manera, todos estos fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas comienzan a intensificarse sobre el país y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde, específicamente en la zona sur, este y noreste de la Región Oriental.

Seis departamentos afectados

Los seis departamentos afectados por este aviso son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  1. Este de Caaguazú
  2. Sur, centro y este de Itapúa
  3. Centro y sur de Misiones
  4. Oeste de Alto Paraná
  5. Centro y sur de Amambay
  6. Centro de Canindeyú

Lea más: Meteorología: lluvias, tormentas y temperaturas alrededor de 40º hoy en Paraguay