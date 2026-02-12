Alerta por tormentas para esta tarde: los seis departamentos afectados

Según la Dirección de Meteorología, para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

De igual manera, todos estos fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas comienzan a intensificarse sobre el país y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde, específicamente en la zona sur, este y noreste de la Región Oriental.

Seis departamentos afectados

Los seis departamentos afectados por este aviso son:

Este de Caaguazú Sur, centro y este de Itapúa Centro y sur de Misiones Oeste de Alto Paraná Centro y sur de Amambay Centro de Canindeyú

