Meteorología: lluvias, tormentas y temperaturas alrededor de 40º hoy en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este del país.

Las precipitaciones continuarían mañana viernes y el sábado, y las tormentas se extenderían al resto del país, incluyendo a la capital, durante los próximos días.

El ambiente se mantiene muy caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 35 en Ciudad del Este y hasta 38 en el Chaco.

Lea más: Calor: meteorología revela dónde se registró la temperatura máxima ayer

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los índices bajarían desde mañana, con máximas de 35 grados en la capital el viernes y 32 grados el sábado.