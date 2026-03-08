Meteorología: ¿domingo caluroso y con importantes tormentas?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) prevé para este domingo un ambiente predominantemente caluroso en todo el territorio nacional.

Las temperaturas máximas estimadas se ubicarían entre 34 °C y 37 °C, con sensación térmica elevada durante gran parte del día.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante la tarde se desarrollarían celdas de tormenta en gran parte del país.

Estos sistemas podrían provocar fenómenos puntualmente importantes, especialmente en departamentos del centro y sur del territorio nacional, donde se concentraría la mayor inestabilidad.

Granizos e importantes acumulados de agua

El informe también señala que las tormentas podrían estar acompañadas de precipitaciones acumuladas de entre 30 y 90 milímetros.

Además, se estiman ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y eventuales caídas de granizo.