Alerta: tormentas se intensifican en 13 departamentos

Las celdas de tormentas están desarrollándose a estas horas en ambas regiones del territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo.

De acuerdo al aviso emitido, se registrarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes. También existe la probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Fin de semana caluroso y húmedo: emiten alerta por tormentas

Los departamentos bajo alerta son:

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá (noreste)

Itapuá (noreste)

Alto Paraná

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes (Norte y este)

Alto Paraguay

Boquerón (Este)

Se espera que este evento se extienda a más departamentos del país en el transcurso de la jornada.

Además, mañana continuarían las probabilidades de lluvias en algunos puntos del país en forma de chaparrones, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Para el lunes, se prevé un escenario de lluvias más generalizadas.