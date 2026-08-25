Clima en Paraguay: Vuelve el calor y la máxima superará los 35°C

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables. Aún se esperan lluvias dispersas hoy, aunque estarían limitadas a zonas del norte y este del país.

Se esperan condiciones climáticas estables mañana, miércoles, y el jueves, con muy bajas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, hacia el final de la semana podrían registrarse lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.

El ambiente se torna cálido y este martes se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados en Asunción, con una mínima de 14 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 14 °C 29 °C San Pedro 13 °C 28 °C Caacupé 14 °C 27 °C Villarrica 12 °C 27 °C Coronel Oviedo 13 °C 28 °C Caazapá 10 °C 27 °C Encarnación 10 °C 25 °C San Juan Bautista 11 °C 25 °C Paraguarí 13 °C 27 °C Ciudad del Este 15 °C 25 °C Asunción 12 °C 28 °C Pilar 10 °C 24 °C Pedro Juan Caballero 17 °C 29 °C Salto del Guairá 15 °C 26 ºC Pozo Colorado 12 °C 29 °C Fuerte Olimpo 18 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 12 °C 31 °C

Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital, 36 grados el jueves y 37 grados el viernes.