Clima en Paraguay: Vuelve el calor y la máxima superará los 35°C

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables. Aún se esperan lluvias dispersas hoy, aunque estarían limitadas a zonas del norte y este del país.
Se esperan condiciones climáticas estables mañana, miércoles, y el jueves, con muy bajas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, hacia el final de la semana podrían registrarse lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.
El ambiente se torna cálido y este martes se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados en Asunción, con una mínima de 14 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
14 °C
29 °C
San Pedro
13 °C
28 °C
Caacupé
14 °C
27 °C
Villarrica
12 °C
27 °C
Coronel Oviedo
13 °C
28 °C
Caazapá
10 °C
27 °C
Encarnación
10 °C
25 °C
San Juan Bautista
11 °C
25 °C
Paraguarí
13 °C
27 °C
Ciudad del Este
15 °C
25 °C
Asunción
12 °C
28 °C
Pilar
10 °C
24 °C
Pedro Juan Caballero
17 °C
29 °C
Salto del Guairá
15 °C
26 ºC
Pozo Colorado
12 °C
29 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
35 °C
Mariscal Estigarribia
12 °C
31 °C
Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital, 36 grados el jueves y 37 grados el viernes.