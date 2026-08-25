Clima
25 de agosto de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: Vuelve el calor y la máxima superará los 35°C

Amanecer en Asunción.
Marta Escurra

Luego de una seguidilla de días fríos la semana pasada, este martes y los próximos días traen un notable aumento de las temperaturas en Paraguay.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables. Aún se esperan lluvias dispersas hoy, aunque estarían limitadas a zonas del norte y este del país.

Se esperan condiciones climáticas estables mañana, miércoles, y el jueves, con muy bajas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, hacia el final de la semana podrían registrarse lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.

El ambiente se torna cálido y este martes se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados en Asunción, con una mínima de 14 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

14 °C

29 °C

San Pedro

13 °C

28 °C

Caacupé

14 °C

27 °C

Villarrica

12 °C

27 °C

Coronel Oviedo

13 °C

28 °C

Caazapá

10 °C

27 °C

Encarnación

10 °C

25 °C

San Juan Bautista

11 °C

25 °C

Paraguarí

13 °C

27 °C

Ciudad del Este

15 °C

25 °C

Asunción

12 °C

28 °C

Pilar

10 °C

24 °C

Pedro Juan Caballero

17 °C

29 °C

Salto del Guairá

15 °C

26 ºC

Pozo Colorado

12 °C

29 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

12 °C

31 °C

Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 31 grados mañana en la capital, 36 grados el jueves y 37 grados el viernes.