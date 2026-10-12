Los 11 departamentos en zona de tormentas y ocasional caída de granizos

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas continúan con una afectación sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante horas de la tarde de este lunes 12 de octubre.

La zona de cobertura corresponde al sur y centro de la región Occidental y al igual que la región Oriental.

Los 11 departamentos afectados

El último aviso menciona a 11 departamentos como los afectados por lluvias y tormentas:

Sur de Concepción San Pedro Cordillera Caaguazú Este de Caazapá Norte de Itapúa Misiones Alto Paraná Amambay Centro de Canindeyú Sur y este de Presidente Hayes

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