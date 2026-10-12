Clima
12 de octubre de 2026 a la - 14:48

Los 11 departamentos en zona de tormentas y ocasional caída de granizos

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su aviso sobre lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo que se registrarían este lunes. Conforme al último reporte, hay 11 departamentos afectados.

Por ABC Color
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Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas continúan con una afectación sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante horas de la tarde de este lunes 12 de octubre.

La zona de cobertura corresponde al sur y centro de la región Occidental y al igual que la región Oriental.

Mapa satelital muestra variaciones climáticas en Paraguay con localidades marcadas y diferentes intensidades de lluvia.
Un satélite meteorológico muestra las condiciones del clima en Paraguay.

Los 11 departamentos afectados

El último aviso menciona a 11 departamentos como los afectados por lluvias y tormentas:

  1. Sur de Concepción
  2. San Pedro
  3. Cordillera
  4. Caaguazú
  5. Este de Caazapá
  6. Norte de Itapúa
  7. Misiones
  8. Alto Paraná
  9. Amambay
  10. Centro de Canindeyú
  11. Sur y este de Presidente Hayes

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