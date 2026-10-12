Clima
12 de octubre de 2026 a la - 12:05

Meteorología emite alerta para Asunción y 13 departamentos

Día de lluvia en el centro de Asunción
Día de lluvia en el centro de AsunciónSILVIO ROJAS

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una reciente actualización de su aviso meteorológico para alertar sobre la probabilidad de condiciones climáticas adversas en Asunción y 13 departamentos del país.

Por Claudia Peña
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De acuerdo con el reporte oficial difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), celdas de tormenta se están desarrollando e intensificando de manera puntual dentro del área afectada.

Ante esta evolución del clima, no se descarta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos de forma muy específica a lo largo del día.

La información detalla que estas condiciones adversas se concentrarán de manera principal durante las últimas horas de la mañana y las primeras horas de la tarde de este lunes 12.

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Zonas afectadas y fenómenos esperados

El aviso vigente abarca el norte, centro, este y sur de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental.

Entre los fenómenos esperados se destacan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la ocasional caída de granizos.

Además de la capital del país, los 13 departamentos bajo alerta son:

  • Sur de Concepción
  • Oeste de San Pedro
  • Norte de Cordillera
  • Sur de Guairá
  • Norte de Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Este de Misiones
  • Norte de Paraguarí
  • Centro y sur de Alto Paraná
  • Norte de Central
  • Oeste de Canindeyú
  • Centro y sur de Presidente Hayes
Mapa satelital de Paraguay con información de temperatura y áreas nubladas, sin personas visibles.
La Dirección de Meteorología emite alerta de tormenta para Asunción y otros 13 departamentos.

Se recomienda a los pobladores de los departamentos involucrados mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos oficiales y tomar los recaudos necesarios al desplazarse por la vía pública.

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