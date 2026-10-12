Meteorología emite alerta para Asunción y 13 departamentos

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), celdas de tormenta se están desarrollando e intensificando de manera puntual dentro del área afectada.
Ante esta evolución del clima, no se descarta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos de forma muy específica a lo largo del día.
La información detalla que estas condiciones adversas se concentrarán de manera principal durante las últimas horas de la mañana y las primeras horas de la tarde de este lunes 12.
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Zonas afectadas y fenómenos esperados
El aviso vigente abarca el norte, centro, este y sur de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental.
Entre los fenómenos esperados se destacan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la ocasional caída de granizos.
Además de la capital del país, los 13 departamentos bajo alerta son:
- Sur de Concepción
- Oeste de San Pedro
- Norte de Cordillera
- Sur de Guairá
- Norte de Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Este de Misiones
- Norte de Paraguarí
- Centro y sur de Alto Paraná
- Norte de Central
- Oeste de Canindeyú
- Centro y sur de Presidente Hayes
Se recomienda a los pobladores de los departamentos involucrados mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos oficiales y tomar los recaudos necesarios al desplazarse por la vía pública.
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