Meteorología emite alerta para Asunción y 13 departamentos

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), celdas de tormenta se están desarrollando e intensificando de manera puntual dentro del área afectada.

Ante esta evolución del clima, no se descarta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos de forma muy específica a lo largo del día.

La información detalla que estas condiciones adversas se concentrarán de manera principal durante las últimas horas de la mañana y las primeras horas de la tarde de este lunes 12.

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Zonas afectadas y fenómenos esperados

El aviso vigente abarca el norte, centro, este y sur de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental.

Entre los fenómenos esperados se destacan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la ocasional caída de granizos.

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Además de la capital del país, los 13 departamentos bajo alerta son:

Sur de Concepción

Oeste de San Pedro

Norte de Cordillera

Sur de Guairá

Norte de Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Este de Misiones

Norte de Paraguarí

Centro y sur de Alto Paraná

Norte de Central

Oeste de Canindeyú

Centro y sur de Presidente Hayes

Se recomienda a los pobladores de los departamentos involucrados mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos oficiales y tomar los recaudos necesarios al desplazarse por la vía pública.

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