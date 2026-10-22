Lluvias, tormentas y granizo en Paraguay: ¿cuántos departamentos están en alerta?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del noreste, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 3:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “alta probabilidad de caída de granizos” - en cuatro departamentos de la Región Oriental: Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

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Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días, al menos durante todo el fin de semana.

Cambio de temperatura este fin de semana

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay, y hoy se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21 grados en Asunción y alrededores.

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Los índices serían similares mañana, viernes. Sin embargo, la temperatura bajaría levemente durante el fin de semana.