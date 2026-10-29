Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo irían mejorando con el paso de las horas y no se esperan precipitaciones en la capital durante los próximos días. Recién volvería a llover desde el próximo lunes.

El ambiente oscila entre fresco por la mañana y cálido por la tarde, y este jueves se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 18 en Asunción.

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas entre 29 y 33 grados en la capital entre mañana, viernes, y el domingo.