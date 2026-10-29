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Clima
29 de octubre de 2026 - 05:09

Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso

Hombre con abrigo oscuro y sombrero se acerca a un coche blanco, en una calle empapada por la lluvia nocturna.
ARCHIVO

La Dirección de Meteorología pronostica una jornada con condiciones inestables, con lluvias dispersas en gran parte del país.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo irían mejorando con el paso de las horas y no se esperan precipitaciones en la capital durante los próximos días. Recién volvería a llover desde el próximo lunes.

El ambiente oscila entre fresco por la mañana y cálido por la tarde, y este jueves se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 18 en Asunción.

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas entre 29 y 33 grados en la capital entre mañana, viernes, y el domingo.

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