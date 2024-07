Hacer valer el resurgir: Malí-Paraguay desde las 15:00

A las 15:00, otra vez en el Parque de los Príncipes de París, es la tercera aparición de la Albirroja en el Grupo D y está obligada a hacer valer el triunfo sobre el seleccionado de Israel (4-2) luego de la abultada derrota (0-5) frente a Japón, en el estreno en esta competencia.

Lea más: Una Pantera Olímpica

Una victoria concederá directamente el boleto a la otra fase del torneo a Paraguay, que de no ganar debe esperar que Japón (ya clasificado de manera anticipada en la llave) no ceda contra Israel, en el encuentro a la misma hora en Burdeos. Un empate hace que el equipo albirrojo dependa de la manita de los nipones, que no deben caer contra los israelitas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por de pronto, considerando las posiciones en la clasificación, y de mantenerse en segunda posición en su grupo, Paraguay enfrentará a España (o Egipto) en la siguiente etapa.

En cuanto a la formación del cuadro paraguayo, lo más cercano es una sola variante en relación al equipo que se alistó de arranque ante Israel: el ingreso de Alexis Cantero en lugar del lesionado Enso González.