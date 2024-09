Ajedrez: estos son los ganadores del IRT Homenaje al Prof. Nicolás Ladaga

El certamen de ajedrez fue IRT (que otorgó puntos para el ranking internacional Elo); se realizó en 9 rondas y se jugó con cadencia de tiempo de 30 + 30 (30 minutos para cada jugador más 30 segundos de adición por cada jugada). Toda la competencia, que comenzó el 4 de setiembre, se desarrolló en el Shopping Zuni, de Ciudad del Este.

Los organizadores del torneo, José Pérez Ferloni, instructor FIDE, y Dalila Pérez, maestra FIDE, explicaron que 37 chicos y chicas de distintas edades jugaron juntos desde la categoría sub 8, sub 10 y sub 12, hasta Sub 1500 y Sub 1800.

Niñas y niños, muchos de los cuales emplearon la plataforma creada por el profesor Nicolás Ladaga, disfrutaron de jugar ajedrez en las distintas fechas, acompañados de sus padres y amigos.

Ajedrez: entrega de premios y placa de reconocimiento al Prof. Nicolás Ladaga

Para la entrega de premios y medallas a los participantes, el domingo estuvieron presentes, además de los organizadores, dos hijas del profesor homenajeado, Diana Ladaga y Naomi Ladaga. Por parte de Pérez Ferloni, ellas recibieron una placa de reconocimiento del Club Ferlonichess.

“Al profesor Nicolás Ladaga. In Memoriam, quien aportó sus conocimientos en TICs aplicada a la enseñanza del ajedrez, revolucionando los métodos y resultados a corto plazo, en el alto rendimiento de los ajedrecistas. A su invaluable labor, nuestra eterna gratitud”, reza la placa entregada.

El instructor Pérez Ferloni, durante el acto de premiación, también agradeció al Shopping Zuni por ceder sus instalaciones y auspiciar este evento. Con la participación de las hermanas Ladaga, los ganadores de las rondas finales, que se jugaron el mismo domingo, recibieron sus medallas y premios.

Estos son los ganadores del IRT Homenaje al Prof. Nicolás Ladaga

Sub 1800

1er lugar: Alejandro Moisés Rivarola Rotela

2do lugar: Gabriela Isabel Arroyo Vera

3er lugar: Axel José Solaeche G.

Sub 1500

1er lugar: Diana Belén Rivarola Zayas

2do lugar: Alex Adrián Achar Vera

3ro lugar: Dylan Armando Florenciano Cubas

Mejor Femenino Sub 1500

1er lugar: Maira Marissa Zárate Aguirre

Sub 12 absoluto:

1er lugar: Matías Gael Olmedo Duarte

2do lugar: Brahian Gabriel Acosta Italo

3er lugar. Gabriel Sebastián Espínola Paredes

Sub 12 Femenino:

1er lugar: Agata Nair Brozon Arévalos

2do lugar: María Denisse Enciso

3er lugar: Srephanie Sophia Samudio Santacruz