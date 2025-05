Honor Colorado no acatará reposición de Kattya al Senado, reitera “Bachi” Núñez

Con los camaristas del fuero civil Esteban Armando Kriskovich y Miguel Ángel Rodas se completó la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura de la Cámara Alta, que ocurrió el 14 de febrero de 2024.

La acción promovida por González contra la Resolución Nº 431 del 14 de febrero de 2024 dictada por la Cámara de Senadores, por la cual se aprobó su pérdida de investidura, será analizada por los ministros César Diesel, Gustavo Santander Dans, Víctor Ríos Ojeda, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia; y los camaristas Kriskovich y Rodas.

Estos dos últimos magistrados aceptaron integrar la Sala Constitucional Ampliada ante la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo, lo que hizo que la conformación de la Corte se demorase casi 15 meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, fue consultado sobre su postura ante la integración de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte para analizar la acción que presentó Kattya González.

Lea más: Kattya: Corte notifica al Senado de integración de Sala Constitucional

Argumento de Bachi para rechazar reincorporación de Kattya

Núñez repitió el argumento de que “la Constitución Nacional habla de mayorías simples para la pérdida de investidura”. “Un reglamento no puede estar encima de la ley y una ley no puede estar encima de la Constitución”, expresó.

Sobre la posibilidad de que la Corte falle a favor de la expulsada senadora, el cartista respondió que “no está de acuerdo que sean avasallados los derechos del Congreso”. Agregó que “no existe la recuperación de la investidura en la legislación paraguaya, la pérdida de investidura es categórica”.

Lea más: Caso Kattya: “La Corte puede restaurar el principio democrático”, sostiene abogado

No es la primera vez que Núñez se expresa en estos términos. El 4 de julio del año pasado ya había adelantado que no acatarían un eventual fallo de la Corte a favor de Kattya, bajo el argumento de que la máxima instancia judicial no puede inmiscuirse en las decisiones de otro poder del Estado.