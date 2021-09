Räikkönen no cambiaría “nada” de su carrera

“Mi plan inicial era parar antes de mis 30 años pero realmente no ha sido así... Varias veces, a lo largo de los años, estuve cerca de dejarlo, un día u otro, en mitad de la temporada o de una semana...”, dijo el piloto de Alfa Romeo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos.

“Finalmente ha sido hoy, no poco tiempo después de lo que había previsto, pero dejé la Fórmula 1 algunos años (en 2010 y 2011). Sin esto, quizás no estaría hoy aquí. Intenté hacer rallies en aquel momento y está bien experimentar otras cosas. Afortunadamente la Fórmula 1 no es toda mi vida”, añadió.

Conocido como ‘Iceman’ por su calma y su escaso gusto por las entrevistas, el piloto cumplirá 42 años el 17 de octubre. Es el más veterano de la F1, por delante del español Fernando Alonso, de 40 y campeón del mundo en 2005 y 2006. “Por ahora no tengo un plan, además de tomarme vacaciones. No quiero empezar con un plan programado al minuto, como he hecho desde hace 18 o 19 años. Esa es una de las razones por las que quiero hacer otra cosa. Tengo obligaciones familiares y no quiero que mi vida de familia esté dictada por la F1”, añadió.

“Por lo demás, no me siento presionado. Quizás siga corriendo, quizás no” , señaló sobre si continuará en otra especialidad del automóvil. Finalmente el campeón del mundo en 2007 con Ferrari hizo un balance de su carrera. “Ha sido un buen periodo, estoy contento por lo que he logrado. Quería ganar un campeonato, me acerqué varias veces y lo conseguí con Ferrari. Me divertí, hice las cosas a mi manera y si cambiaría algo, quizás no estaría aquí. ¡No puedo quejarme!”, concluyó.