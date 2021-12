Andrea Lafarja, a la conquista del Dakar

“Para mi el apoyo de Puma Energy es muy importante, no solo como deportista, también como mujer, como una persona que hace mucho tiempo quería correr y es realmente muy emocionante, porque no todas las empresas apoyan a una mujer y bueno, con Puma Energy lo pudimos lograr, así que muchas gracias”, arrancó Andrea la ronda de preguntas durante su presentación.

Con relación a lo que será su segunda participación en el Rally Dakar, que por tercer año consecutivo se cumplirá en Arabia Saudí, Lafarja comentó: “Nosotros no conocemos in situ, vimos vídeos, hablamos con pilotos, es la única información que tenemos, por eso que siempre digo ya quiero viajar, estar allá, quiero ver lo que es la arena de ahí, como se comporta el auto, solo ese tipo de información tenemos”.

Sobre su preparación indicó: “Una carrera así tan larga y tan difícil también requiere de una preparación muy larga. A principios de año empezó la preparación física y sicológica, porque hay un momento en que el físico ya no aguanta más, entonces la cabeza te hace terminar es duro Dakar”.

“Vamos a estar en el desierto 14 días, no vamos a estar en hoteles, va a ser un Dakar más duro que el de Perú y estamos preparados para eso. Yo llegó el 27 y no se si vamos a tener tiempo de probar la camioneta, pero yo estoy acostumbrada a esto, nosotros cuando corremos afuera no somos un equipo grande como Mini por ejemplo, que ellos pueden ir un mes antes a probar y eso conlleva muchísimo dinero”, comentó nuestra representante.

Sobre la camioneta que utilizará dijo: “Tuvimos dos pruebas muy interesantes, porque corrimos el Baja Aragón y el Baja Portalegre. No tiene nada que ver con lo que vamos a correr ahora pero no importa porque eso me dio la falicidad de aprender a manejar esa camioneta, es una Proto con motor Mustang, siempre digo que es un R5 en camionetas”.