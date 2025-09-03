Automovilismo

Sainz: "Estoy convencidos de que nos levantaremos después de lo del pasado fin de semana"

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que viene de acabar decimotercero el pasado domingo el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta carrera del Mundial de Fórmula Uno, en la que sufrió varios infortunios -y en la que además recibió una sanción de diez segundos-, afirmó, con miras a la próxima prueba, el Gran Premio de Italia, que está "convencido de que" se levantarán el próximo fin de semana, en el legendario circuito de Monza.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 13:15
"Ahora que vamos a correr en Monza esta semana, tengo muchos buenos recuerdos aquí de mis anteriores años en la Fórmula Uno", manifestó Sainz, que acaba de cumplir 31 años -el pasado lunes- y que cuenta cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina, entre ellos dos en el templo de la velocidad: donde fue segundo en 2020, con McLaren; y tercero en 2023, con Ferrari.

"Así que ya tengo ganas de acumular nuevos recuerdos, ahora con Williams; y de ponerme al volante del FW47 en esta increíble y rápida pista", añadió el talentoso piloto madrileño, que afronta su undécima temporada en la F1 -la primera con Williams- y es decimoséptimo en el Mundial, con 16 puntos.

"Estoy muy convencido de que le daremos la vuelta a lo del fin de semana pasado; y ya tengo ganas de completar un fin de semana sólido en este fascinante escenario", comentó Sainz con miras al Gran Premio de Italia.

