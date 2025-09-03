Sainz: "Estoy convencidos de que nos levantaremos después de lo del pasado fin de semana"

"Ahora que vamos a correr en Monza esta semana, tengo muchos buenos recuerdos aquí de mis anteriores años en la Fórmula Uno", manifestó Sainz, que acaba de cumplir 31 años -el pasado lunes- y que cuenta cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina, entre ellos dos en el templo de la velocidad: donde fue segundo en 2020, con McLaren; y tercero en 2023, con Ferrari.

"Así que ya tengo ganas de acumular nuevos recuerdos, ahora con Williams; y de ponerme al volante del FW47 en esta increíble y rápida pista", añadió el talentoso piloto madrileño, que afronta su undécima temporada en la F1 -la primera con Williams- y es decimoséptimo en el Mundial, con 16 puntos.

"Estoy muy convencido de que le daremos la vuelta a lo del fin de semana pasado; y ya tengo ganas de completar un fin de semana sólido en este fascinante escenario", comentó Sainz con miras al Gran Premio de Italia.