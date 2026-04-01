Video: Cucho Cabaña y Ulises Quintana dejan Tacumbú y enfrentarán juicio

Cerca de la medianoche del martes, el presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado recuperaron su libertad tras abandonar la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Ambos fueron beneficiados con medidas sustitutivas y afrontarán juicio oral en el marco del caso Berilo.

Salida de Tacumbú con medidas diferenciadas

Cabaña Santacruz dejó la cárcel bajo la obligación de portar una tobillera electrónica, mientras que Quintana Maldonado obtuvo libertad ambulatoria. La disposición se dio tras la culminación de la audiencia preliminar desarrollada este martes.

Lea más: Cucho y Ulises van a juicio por presunta implicancia en esquema narco de Berilo

Camino al juicio oral por el caso Berilo

Con el cierre de la audiencia, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral y público. Ambos acusados deberán enfrentar el proceso junto a otros supuestos integrantes de la estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, desarticulada durante la Operación Berilo en septiembre de 2018.

Lea más: Cucho y Ulises cuestionan actuación fiscal y plantean extinción del caso Berilo

Audiencia postergada y prisión preventiva

En febrero pasado, el juez penal de garantías Miguel Palacios había fijado la audiencia preliminar para el 5 de marzo. Ante reiteradas dilaciones —con al menos 15 postergaciones previas— dispuso la prisión preventiva de los acusados para asegurar la realización del acto procesal.

Historial de “Cucho”

Cucho Cabaña permaneció recluido desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2023, cuando la Justicia revocó su prisión preventiva por compurgamiento de la pena mínima y le otorgó arresto domiciliario. Esa medida se extendió hasta febrero de este año, cuando se ordenó nuevamente su reclusión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora, el presunto líder narco vuelve a beneficiarse con medidas alternativas, esta vez con control mediante dispositivo electrónico.

Lea más: En el 16° intento inició la audiencia preliminar del caso Berilo

Antecedentes de Quintana

Ulises Quintana también registra periodos previos de reclusión en el marco de esta causa. Al inicio del proceso, estuvo en prisión por aproximadamente 21 meses, entre los años 2018 y 2020. Posteriormente, accedió a la libertad ambulatoria, pero en febrero de este año volvió a la cárcel tras la imposición de la prisión preventiva.