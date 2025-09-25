Ferreira, nuevo líder en coches; Sanders se afianza en motos

La etapa, que entró este jueves en España, estuvo bastante reñida entre Ferreira y Sainz, este último incontestable tras remontar desde el décimo puesto logrado en la carrera de ayer.

El luso finalmente se mantuvo firme para así cruzar la meta primero, con el madrileño, al volante de un Ford Raptor T1+, 01:03 minutos por detrás.

El sudafricano Saood Variawa, también del equipo Toyota Gazoo Racing, fue tercero a 02:13.

En la general absoluta pasa así a liderar João Ferreira, seguido de Variawa (03:24), segundo, y del brasileño Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing), a 03:46. A falta de tres etapas, Sainz sigue acechando el liderato, encontrándose actualmente a poco más de cinco minutos del líder, en la cuarta posición.

En motos, el australiano Daniel Sanders repitió triunfo en la segunda etapa, que completó tras 3h:11.55, por delante de dos pilotos del equipo Monster Energy Honda HRC, el español Tosha Schareina, a tan solo cuatro segundos, y el estadounidense Ricky Brabec, a 02:10 minutos.

Por detrás terminaron Lorenzo Santolino (Sherco TVS Rally Factory), cuarto a 6:12, el sudafricano Michael Docherty del Bas World KTM Team (7:54) y el portugués Bruno Santos del BS Frutas Patricia Pilar (8:47), quinto y sexto, respectivamente.

Salió perjudicado esta jornada el francés Adrian Van Beveren, quien había subido al podio como segundo la primera ronda, y no pudo completar la carrera este jueves tras estrellarse con el botsuanés Ross Branch (Hero MotoSports) a la salida de Grândola.

Con dicha victoria, Sanders pudo afianzarse al liderato en la general absoluta, con una ventaja de 01:36 sobre Schareina, que saltó al segundo puesto, y con Brabec a más de 7 minutos.

Este viernes la tercera ronda de la carrera se llevará a cabo en el municipio español de Badajoz, y contará con un total de 308 kilómetros cronometrados.