El británico Jake Dixon domina por delante del líder Manuel González, con nuevo récord

Dixon rodó en 1:48.319 que es nuevo récord absoluto de Moto2 en el circuito 'Mobility Resort Motegi' y 273 milésimas de segundo más rápido que 'Manugas' González. El anterior récord lo estableció Dixon el primer día al rodar en 1:48.679.

El neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex) fue la primera referencia al rodar en 1:48.729, que se quedaba a escasas milésimas de segundo del mejor registro del británico Jake Dixon (Kalex), el más rápido del primer día con 1:48.679.

Tras su estela el español Daniel Holgado (Kalex) ya logró su mejor tiempo de todo el fin de semana, al quedarse a 46 milésimas de segundo del británico, con un tiempo de 1:48.775, con el 'local' Ayumu Sasaki (Kalex), tercero a 93 milésimas de segundo.

Con el paso de las vueltas y de los minutos, surgió la figura del líder del campeonato, Manuel González, quien demostró que el trazado japonés no se le da nada mal al establecer un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar 87 milésimas más rápido que el viernes Dixon, 1:48.592.

Pero la actuación de González encontró rápida respuesta en Dixon, que recuperó la primera posición y el récord al rodar en 1:48.494, que mejoró poco después al establecer una nueva marca absoluta con 1:48.319.

Nada cambió hasta el final de la segunda sesión libre, que dominó Dixon por delante de González, con Van den Goorbergh, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y Daniel Holgado, tras ellos.