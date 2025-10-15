Manuel 'Manugas' González, al ataque del último título 2025

González, descalificado en el circuito de Mandalika por emplear un 'software' antiguo en su moto, se marchó de Indonesia con apenas nueve puntos de ventaja sobre su rival más directo, el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

Moreira, vencedor de aquella carrera, obliga de esta manera al líder del mundial 'Manugas' González, que lo es prácticamente desde la primera carrera de la temporada en Tailandia, a 'forzar la máquina' para poder mantener su posición de privilegio en el campeonato.

Lo cierto es que desde su última victoria en Mugello (Italia), hace nueve grandes premios, González se ha centrado en administrar de la mejor manera posible la ventaja con la que contaba, una estrategia que ahora ya no le sirve para nada y que le obliga a pasar 'al ataque' en los cuatro grandes premios que faltan por disputarse.

Y, en ese objetivo, obviamente, su rival más directo será Diogo Moreira, que ya cuenta con tres victorias y cuatro podios en lo que va de temporada, pero tampoco se puede olvidar al español Arón Canet (Kalex), quien protagoniza 'una de cal y otra de arena', pero sigue tercero en la clasificación provisional del mundial.

La categoría de Moto2 es la que ha registrado en lo que va de temporada un mayor número de diferentes vencedores, con hasta diez nombres propios distintos en lo más alto del 'cajón'.

González es quien más victorias acumula, con cuatro, seguido con las tres de Diogo Moreira, las dos del británico Jake Dixon (Boscoscuro), el español Daniel Holgado (Kalex) y el turco Deniz Öncü (Kalex), y una de Arón Canet (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el australiano Senna Agius (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), lo que da una muestra clara de la gran igualdad existente en Moto2.

A pesar de los problemas en entrenamientos, al final el líder del campeonato ha sabido sacar lo mejor de su pilotaje en carrera para minimizar al máximo todos esos inconvenientes en carrera, lo que le permite mantenerse al frente de la tabla de tiempos, aunque ahora obligado a buscar lo mejor de sí mismo para no ceder a la presión de sus rivales más directos.

Muy distinta va a ser la situación en Moto3, pues el español José Antonio Rueda (KTM9 se proclamó matemáticamente campeón del mundo en Indonesia y su final de temporada le va a permitir disfrutar de las carreras restantes sin la 'espada de Damocles' sobre su cabeza y eso que es, con diferencia, el piloto que más triunfos ha logrado en lo que va de temporada, nueve, con otros cuatro podios más.

Como en MotoGP, el interés de la categoría más pequeña del campeonato del mundo estará centrado en saber cuántas carreras será capaz de ganar el campeón y quienes lo acompañarán en el podio de final de temporada.

Por el subcampeonato hay hasta seis pilotos con opciones matemáticas de conseguirlo, siendo los mejore colocados los españoles Ángel Piqueras (KTM), Máximo Quiles (KTM), debutante de la categoría, y David Muñoz (KTM), si bien tienen opciones el australiano Joel Kelso (KTM) y los también españoles Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda).