El líder Manuel González encabeza la práctica oficial

González marcó un mejor tiempo de 2:04.166, a 35 milésimas de segundo del récord absoluto que por la mañana estableció el británico Jake Dixon (Boscoscuro), con 2:04.131, que acabó segundo a 52 milésimas de segundo del madrileño.

Mejorando poco a poco las condiciones del asfalto tras la intensa lluvia caída por la mañana, los pilotos de Moto2 salieron a pista para completar su práctica oficial.

Así, el primer líder de Moto2 fue el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro), que paró el cronómetro en 2:04.615, mientras los españoles Jorge Navarro (Forward) e Iván Ortolá (Boscoscuro) se iban por los suelos muy temprano, por segunda vez en la jornada, condicionando en gran medida su rendimiento en la práctica oficial.

En tanto, Manuel González (Kalex), el líder de la categoría, que protagonizó una impresionante salvada en la curva quince, y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), su rival más directo, se encontraban en la octava y sexta posición, respectivamente, todavía con más de 25 minutos de sesión por delante.

Tampoco estuvo demasiado afortunado Daniel Muñoz (Kalex), sustituto del lesionado piloto turco Deniz Öncü, que se cayó en la curva cuatro y perdió un tiempo precioso reparando la moto en su taller.

Así transcurrió buena parte de la sesión, en la que todos los pilotos buscaron cómo mejorar esas décimas de segundo que les permitiesen entrar en la segunda clasificación directamente.

EL primero en rodar en los tiempos de Arbolino en el segundo 'time attack' fue el español Daniel Holgado (Kalex), que salvo en el primer parcial, rodó en vuelta rápida de la sesión para parar el cronómetro en 2:04.610, todavía lejos del registro récord que por la mañana estableció el británico Jake Dixon (Boscoscuro) en 2:04.131.

Holgado no desistió en su empeño y una vuelta más tarde comenzó con parciales rápidos en todos sus tramos para rebajar el mejor tiempo de la categoría hasta 2:04.320.

Como ya sucediese por la mañana, en esos minutos finales surgió la figura del británico Jake Dixon, quien a pesar de protagonizar una salvada con el codo logró el mejor tiempo con 2:04.218 y muchos pilotos con parciales de vuelta rápida en pista.

El siguiente en saltar a la palestra fue el líder del mundial, Manuel González, que se quedó a 35 milésimas de segundo del récord de Dixon al rodar en 2:04.166 y con los siete primeros clasificados en menos de dos décimas de segundo de diferencia.

Y eso que González volvió a tener un susto en la última curva del trazado que le impidió mejorar aún más su mejor marca personal, mientras que Diogo Moreira logró ascender desde el decimotercero al décimo.

Quien no pudo lograr el pase a la segunda clasificación, pero si salvar una caída casi cantada, por tercera vez en la jornada, fue el español Iván Ortolá, decimosexto, que llegó a poner la mano en el asfalto para evitar la caída en la curva uno del trazado.

González acabó siendo el más rápido, por delante de Jake Dixon, Albert Arenas, Barry Baltus, Daniel Holgado, David Alonso, Arón Canet, Alex Escrig, Tony Arbolino, Diogo Moreira, Filip Salac, Daniel Muñoz, Izan Guevara y Collin Veijer, todos con el pase a la segunda clasificación.