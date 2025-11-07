Auesente Marc Márquez, su hermano Alex Márquez ejerce de líder

Aunque el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) fue el primer líder, no tardó en asumir ese rol su compatriota y matemáticamente subcampeón del mundo Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que paró el cronómetro en 1:39.605, en un comienzo de sesión que resultó muy intenso.

Una de las primeras notas negativas, aunque se saldó sin daños materiales, fue la caída del español Pol Espargaró (KTM RC 16) en la curva tres del trazado lusitano, quien años atrás, en 2023, se lesionó gravemente en este mismo circuito, pero el piloto natural de Granollers (Barcelona) continuó la sesión sin mayores consecuencias.

Esa intensidad fue la que permitió al francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) ascender hasta la primera plaza con un tiempo de 1:39.494, que era 111 milésimas de segundo más rápido que el tiempo de Alex Márquez y con otro español, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), compañero de equipo del pequeño de los Márquez, tercero a 191 milésimas de segundo.

Alex Márquez, pletórico tras lograr en Malasia el subcampeonato del mundo, continuó su fase ascendente y en la séptima vuelta recuperó la primera posición al rodar en 1:39.145.

Algo más tarde, a menos de 17 minutos para el final, el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se fue por los suelos a gran velocidad en la curva uno del trazado portugués, dejando su moto muy dañada y aunque inicialmente el piloto parecía algo aturdido, acabó dejando el trazado por su propio pie, aunque camino del centro médico del circuito.

Con Alex Márquez como sólido líder, tras su rebufo se colocaron dos pilotos de Honda, Johann Zarco y el italiano Luca Marini; Aldeguer y Acosta tras ellos, y entrando ya en los cinco minutos finales de la tanda libre, en la que presumiblemente todos los pilotos iban a entrar en su último 'time attack'.

Pero nadie pudo con el registro de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que acabó como el más rápido de la tanda libre, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Pol Espargaró (KTM RC 16) en las cinco primeras posiciones, con lo que hubo representación de las cinco fábricas en esos mismos lugares.