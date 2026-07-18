Antonelli apunta al liderato en vacaciones

Antonelli, de 19 años, firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas, 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo, a 44 centésimas, pero al penalizar diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El boloñés, el líder más joven de toda la historia de la F1, se había complicado la vida hace dos semanas en Silverstone, donde, tras un sábado brillante -con victoria en el sprint, antes de firmar la 'pole'-, no puntuó el domingo en un Gran Premio de Gran Bretaña que se anotó Leclerc por delante de Russell, que recortó lo necesario para meterse de nuevo en la lucha por el título.

Kimi, al menos de momento, no se dejó superar por la presión. Y, si no sufre grandes contratiempos este domingo, podría asegurarse irse de vacaciones -después del próximo Gran Premio, el de Hungría la próxima semana-, encabezando la general.

Un liderato que podría ser de mayor holgura -convirtiendo en más placentero su periodo de asueto- si firma en Bélgica su sexta victoria en la categoría reina, la sexta de 2026. En una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) afrontan desde la decimocuarta y la vigésima primera plaza, respectivamente; en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) sale undécimo; y en la que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), larga decimonoveno.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en el campeonato, a 32 puntos, tras acabar en ese puesto ante su afición en Silverstone- sale quinto, desde una tercera fila que completa el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

Antonelli, dominante el viernes, también lo había sido en el último ensayo (1:45.990), en el que mejoró en 139 milésimas a Lando y en 148 a Verstappen; con Russell firmando el cuarto crono - 367- y Hamilton el quinto -a 39 centésimas-, antes de accidentarse -sin lamentar daños mayores-, en la decimotercera de las 19 curvas de la pista belga; exactamente en la misma zona en la que había sufrido su percance el francés Pierre Gasly (Alpine) el viernes.

Sainz -con problemas en los libres que solucionó en la 'cuali'- y el doble campeón mundial asturiano -con el peor coche de la parrilla- se inscribieron decimoctavo y vigésimo primero en la tabla de tiempos, a dos segundos y siete décimas y a cuatro segundos y una décima, respectivamente, de Antonelli. Colapinto marcó el decimotercero, a un segundo y nueve décimas; y 'Checo', el vigésimo primero, a cuatro segundos y una décima del líder del Mundial.

Dadas las características de la mítica pista belga, unidas a las técnicas de pilotaje derivadas de la nueva reglamentación, Spa no era mal sitio para efectuar cambios en distintas componentes y penalizar. Y de tal manera, Norris, que cambió batería, perderá diez puestos y el francés Isack Hadjar (Red Bull), con un sinfín de sustituciones, veinte más que el último campeón del mundo.

Los Aston Martin, que en cualquier caso, llevaban todas las papeletas para completar la última fila, también aprovecharon la circunstancia para penalizar en Bélgica. El canadiense Lance Stroll, con un nuevo motor eléctrico, pierde diez. Alonso, veinte: por cambiar batería y por salir con una nueva unidad de control electrónico así como un nuevo componente auxiliar del motor.

Y como era de esperar, Alonso y 'Checo' quedaron eliminados en la primera ronda (Q1), en la que Norris había marcado el mejor crono (1:45.865), por delante de los Red Bull de 'Mad Max' y de Hadjar.

Sainz y Colapinto cayeron en la Q2, en la que Antonelli (1:45.142) tomó el mando, mejorando en algo más de dos décimas a Leclerc. Y en la ronda decisiva, en la que al fin -este año se rueda mucho más lento que el pasado- se bajó del minuto, 45 segundos, no dejó pasar la oportunidad de intentar volver a colocar a su favor un Mundial en el que, después de ganar las cinco carreras previas, sólo puntuó en una de las tres últimas.

A pesar de la sensacional labor de Hadjar dándole rebufo a Verstappen, el astro neerlandés se quedó a más de tres décimas del nuevo chico de oro de la F1, que le colocó casi cuatro décimas y media a Norris; y medio segundo a su compañero Russell -ocho años y medio mayor-, asestándole un nuevo golpe psicológico.

El sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), brillante octavo, saldrán desde la cuarta fila. Hadjar acabó décimo la cronometrada principal, pero con su sanción de 30 puestos, el neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine), que habían sido eliminados en la segunda ronda (Q2) ocuparán el noveno y el décimo puesto en parrilla, respectivamente. En una carrera prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.