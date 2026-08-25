Pol Espargaró volverá a sustituir a Maverick Viñales en el Gran Premio de Aragón

Espargaró, campeón del mundo de Moto2 en 2013 y piloto probador y reserva de KTM, encadenará así su segunda participación consecutiva en el Mundial después de reaparecer en Silverstone para cubrir la baja de Viñales, donde terminó decimotercero en la carrera del domingo y sumó dos puntos. En Aragón volverá a compartir box con el italiano Enea Bastianini.

La ausencia de Viñales se prolonga por los problemas derivados de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Alemania de 2025. Aquella lesión le provocó una fractura y requirió cirugía, y durante 2026 ha sufrido nuevos contratiempos que han retrasado su pleno regreso a la competición.

Durante el parón estival, nuevas consultas médicas y una visita al Centro de Alto Rendimiento (APC) de Red Bull en Austria llevaron al equipo a decidir que Viñales no participaría en Silverstone para concentrarse en su recuperación. Entonces explicaron que las pruebas habían confirmado que el músculo supraespinoso del hombro izquierdo se había recuperado por completo, aunque se había detectado un pequeño desgarro en el infraespinoso.

El objetivo del equipo es que Viñales pueda regresar en el Gran Premio de San Marino, en Misano, del 11 al 13 de septiembre, aunque su evolución marcará los plazos definitivos.

"Junto con Maverick y KTM, hemos decidido que Pol continúe con nosotros en Aragón para que Maverick pueda seguir centrado en su recuperación", explicó el director del Red Bull KTM Tech3, Nicolas Goyon, en el comunicado difundido por el equipo.

"Pol hizo un trabajo sólido para el equipo en Silverstone y su experiencia significa que está bien preparado para volver a sustituirle este fin de semana", añadió Goyon, quien insistió en que "lo más importante" es que Viñales se tome "el tiempo que necesita para recuperarse adecuadamente".

El director del equipo señaló que mantienen la esperanza de "dar la bienvenida" de nuevo a Viñales en Misano y que, hasta entonces, concentrará sus esfuerzos en Aragón para respaldar tanto a Espargaró como a Bastianini.

El Gran Premio de Aragón será la decimotercera cita del Mundial de MotoGP de 2026 y se disputará de viernes a domingo en MotorLand Aragón.