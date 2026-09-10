Colapinto: Todo empezó en Madrid para mí; correr en F1 aquí es un sueño hecho realidad

"Estoy muy entusiasmado por estar de vuelta en España, en Madrid, en la segunda carrera del año en España, algo que es muy emocionante. Madrid lo siento como lo más parecido a casa, creo, especialmente por todas mis experiencias anteriores y cómo empecé en Europa y en la Fórmula, todo empezó aquí en Madrid", manifestó, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el nuevo circuito de la capital de España, Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos..

"Así que correr aquí en la Fórmula Uno es un sueño hecho realidad. Creo que también es muy bueno para el deporte, ya sabes, tener otra gran ciudad como Madrid de vuelta en el calendario y, ya sabes, poner un circuito muy emocionante. Y da la impresión de que será muy, muy bueno para pilotar, también. Va a ser muy divertido. Así que, sí, ya estoy deseando que llegue mañana y el fin de semana", comentó el argentino, que seguirá siendo piloto de Alpine al menos un año más; y que el pasado domingo acabó noveno en Monza (Italia), donde pudo haber acabado mucho más alto de no haber sufrido una salida de pista cuando rodaba cuarto.

"Espero que no sea así, pero creo que va ser algo más difícil (este fin de semana en comparación al de Monza)", declaró el argentino de Alpine, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró el pasado mes de mayo en el Gran Premio de Canadá, que se disputó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Monza se adapta muy bien a nuestro coche y a las áreas en las que somos fuertes, especialmente en las rectas, pero también en las curvas lentas donde nos desenvolvimos bastante bien allí", explicó Colapinto en Madrid.

"Y creo también, que las mejoras que llevamos nos aportaron mucho. Esa mejora en Zandvoort (Países Bajos, donde la llevó su compañero, el francés Pierre Gasly, pero no él) fue muy positiva para el coche2, afirmó.

"Lo colocó en una ventana de rendimiento mucho mejor y, de nuevo, pudimos ofrecer un rendimiento mucho mejor en Monza", opinó el piloto de Pilar.

"Así que creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero espero que podamos traducirlo también en un buen fin de semana aquí en Madrid y tener un coche rápido", manifestó Colapinto durante la rueda de prensa oficial de la FIA.