Sainz: No es secreto que será una pista difícil para nosotros, pero espero sea última vez

"Creo que no es ningún secreto que va a ser difícil para nosotros. Si se mira al trazado, no podría imaginarme un trazado que le vaya peor al coche; pero eso está 'ok'. Voy a trabajar muy duramente para asegurarme de que sea el último año que vengo a Madrid sin posibilidades de luchar por algo más grande", manifestó, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el nuevo circuito de la capital de España, el piloto madrileño que durante este Gran Premio se aloja en casa de sus padres.

"Al mismo tiempo, este fin de semana me dará la oportunidad de tener una especie de 'aperitivo' (Sainz utilizó esta palabra en español, en una conferencia de prensa en la que, como es habitual, se empleó el idioma inglés) para ver cómo es (la pista de) Madrid", comentó Carlos, que hace dos martes cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno.

"De esa forma, podré prepararme para cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene y, esperemos, los años venideros, para poder disfrutar dándole al público un mejor resultado del que probablemente le daremos este año", declaró Sainz durante su rueda de prensa este jueves en Madrid, en la que sí apuntó que las evoluciones con miras al siguiente Gran Premio, el de Azerbaiyán, si les podrán resultar beneficiosas.

"Sí, creo que esa mejora definitivamente nos ayudará a acercarnos a la posibilidad de luchar por algunos puntos. Pero, siendo realistas, estamos para nada cerca de donde queríamos estar este año, muy lejos de lo que prometimos", apuntó Carlos, que, con tres novenos puestos en lo que va de año, ocupa la decimosexta posición en el Mundial, con seis puntos.

"Así que todavía no es suficiente y todavía no estamos donde queremos estar. Es una mejora que ayudará un poco a la motivación del equipo y a mirar el fin de semana con algo que esperar, tal vez con la posibilidad de conseguir uno o dos puntos como al principio del año, pero aún estamos lejos de donde queremos estar", señaló el español de la escudería de Grove.

"Y creo que nuestra mayor esperanza es centrarnos en ponerlo todo en la cesta del año que viene", añadió Sainz, que conoce algo la nueva pista porque le dio unas vueltas "con un coche de calle", aunque de aquella la pista no estaba completada del todo.

"Cuando di las vueltas en el coche de calle, para ser sincero, la pista no estaba terminada aún. Así que no son ni de lejos tan representativas como las vueltas que hice en el simulador el otro día. Creo que esas sí fueron vueltas correctas", dijo.

"Y luego, estuvimos viendo algunas vueltas 'on board' (con la cámara subjetiva) de los test de F3 y algunos datos que hemos estado analizando para intentar prepararnos lo mejor posible", manifestó Sainz, que logró sus cuatro victorias cuando corría en Ferrari y que, con esa escudería logró su mejor puesto, el cuarto de 2022, en el Gran Premio de España; donde siempre acabó en el 'top 10' a excepción del año pasado -siempre en Montmeló (Barcelona); cuando fue decimocuarto.

"Pero siendo realistas, será ahora, mañana en el primer entrenamiento libre, cuando realmente sepamos de qué se trata esta pista. Y voy a decir que se ve diferente. Parece que la pista tiene un carácter carismático, con muchos tipos diferentes de curvas", explicó.

"Y al menos podemos sacar esa conclusión de inicio, que va a ser una pista diferente de lo que estamos acostumbrados", comentó Sainz este jueves durante la rueda de prensa oficial de la FIA en el Madring.