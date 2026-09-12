Colapinto: "Estoy muy orgulloso de haber entrado en la Q3 hoy"

"Estoy muy orgulloso de haberme clasificado para la Q3 hoy. Ayer fue complicado, no me sentí al cien por cien en el coche y hemos tenido que trabajar duro como equipo para encontrar mejoras y aumentar nuestra confianza hasta la calificación", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos.

"Al final, hice algunas de mis mejores vueltas y eso fue suficiente para lograr la novena plaza en la parrilla para la carrera de mañana. Definitivamente es un circuito difícil y sabemos que no se adapta demasiado bien a nuestro paquete, así que realmente hemos tenido que ir paso a paso", explicó el argentino, que seguirá siendo piloto de Alpine al menos una temporada más y que el pasado domingo fue noveno en Monza (Italia), donde pudo haber acabado mucho mejor de no haber sufrido una salida de pista cuando rodaba cuarto.

"Seguí aprendiendo mucho durante la calificación y tuvimos un muy buen desempeño y creo que aprovechamos al máximo todo. Tuve un momento de pequeño susto en la curva 12, fue muy rápido y tuve que corregirlo. Mañana puede ser complicado adelantar y realmente no sabemos qué puede pasar en este circuito", dijo el piloto de Pilar en la capital española, en la que residió hace años.

"Puede que las oportunidades sean bastante escasas, así que nos centraremos en aprovechar al máximo todo lo que podamos controlar y, por supuesto, con el objetivo de sumar puntos al final de la carrera”, comentó Colapinto, cuyo mejor resultado en la F1 es el sexto que obtuvo el pasado 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal.