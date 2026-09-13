Colapinto: Muy contento por haber acabado séptimo y haber sumado 6 puntos para equipo

"Estoy muy contento con el resultado de hoy, con la séptima posición y por haber sumado seis puntos para el equipo, sobre todo porque este trazado probablemente no se adapta del todo a las fortalezas de nuestro coche", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que sigue duodécimo en el Mundial, pero ahora con 27 puntos.

"Tuve una muy buena salida de carrera, gestioné bien los neumáticos; y luego mantuve la posición. Luego, con el coche de seguridad virtual hicimos nuestra parada en boxes para ahorrar tiempo, como otros a nuestro alrededor", explicó.

"La segunda tanda) duró hasta el final de la carrera, así que fue muy larga y nos obligó a hacer una buena defensa", comentó Colapinto después de igualar este domingo su segundo mejor puesto en la Fórmula Uno.

"Logré alcanzar a (el brasileño) Gabriel (Bortoleto, de Audi), pero perdí mucho tiempo, aunque probablemente eso no significó que hubiéramos terminado en una posición mejor", reconoció el piloto de Pilar.

"Estoy satisfecho por haber sumado puntos hoy y estar por delante de nuestros competidores directos mientras seguimos reduciendo la distancia en el campeonato. Probablemente sea mi mejor fin de semana de carrera en cuanto a ejecución este año; aproveché al máximo todo en la calificación e hice lo que tenía que hacer hoy", comentó Colapinto, cuyo mejor resultado en la F1 es el sexto que obtuvo el pasado 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Ahora analizaremos todo como equipo y seguiremos desarrollando el coche y optimizando nuestro rendimiento cada fin de semana", añadió el argentino.