Colapinto: Gran resultado para el equipo, de nuevo con los dos pilotos en la Q3

"Ha sido un gran resultado para el equipo, tener a los dos pilotos en la Q3 de nuevo y saliendo desde el 'top 10' mañana, un resultado que nos deja bien situados con miras a la carrera de mañana", comentó Colapinto, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, arrancará séptimo este sábado en las calles de la capital azerbaiyana.

"La Q3 no fue tan buena como hubiese podido ser", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que ocupa el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

"Bloqueé en la curva 15 y tuve que completar mi última vuelta con fuertes vibraciones debido a un neumático deformada", apuntó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace dos domingos concluyó séptimo en el recién estrenado Madring de la capital española.

"Eso fue una pena, pero tanto la Q1 como la Q2 estuvieron perfectamente ejecutadas, por lo que fuimos lo suficientemente fuertes para entrar en la Q3; aunque sin rebufos, que en esta pista ayudan bastante", explicó el piloto de Alpine.

"Creo que podemos tener una carrera decente mañana y esta noche trabajaré para asegurarnos de que estamos listos. Intentaré mejorar desde hoy y afrontar la carrera de mañana con el objetivo de volver a sumar puntos", dijo Colapinto este viernes después de la cronometrada principal del Gran Premio de Azerbaiyán.