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Automovilismo
28 de octubre de 2026 - 11:30

Uriarte y Carpe coinciden en sus "ganas" de correr en Sepang

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- Los españoles Brian Uriarte y Álvaro Carpe, tercero y cuarto de la clasificación del Mundial de Moto3 y compañeros en el equipo KTM del finlandés Ajo, coinciden en sus "ganas" de disputar el Gran Premio de Malasia, este fin de semana en el circuito de Sepang, después de la cancelación de la carrera de Australia.

Por EFE
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"Tengo muchas ganas de que llegue el viernes y de volver a subirme a la moto", comenta Carpe, después de haberse quedado sin correr en Australia hace tan sólo unos días, y destaca que "Sepang es un circuito muy divertido, pero también es bastante largo".

Carpe reconoció que tendrá que esforzarse "al máximo" para mantener la competitividad en todo el trazado y que le "encantaría" irse de Malasia con un buen resultado, así que dice que irá "a por todas".

Su compañero Brian Uriarte, debutante en el Mundial y tercero en la clasificación, afirma que Sepang es un circuito donde le fue "realmente bien" el año pasado y asegura que es uno de sus trazados "favoritos", y recuerda que para él fue "una pena" no poder correr Phillip Island, aunque confió en que "la falta de rodaje" no les afecte.

"Estoy muy motivado para empezar en un circuito tan especial", continúa Uriarte en la nota de prensa de su equipo, en la que afirma que lo dará "todo", frente a una afición "increíblemente apasionada y solidaria".

"Lo daremos todo, como siempre, y veremos si podemos conseguir el título de Novato del Año esta vez", recalca Uriarte.

El título de Moto3 ya quedó en manos del español Máximo Quiles, que se proclamó campeón en el Gran Premio de Indonesia el pasado 11 de octubre.

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