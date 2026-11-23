"¿Y ahora qué?". La afirmación del piloto el domingo dio paso a todo tipo de especulaciones que el de Cervera (Lleida) aclaró durante un multitudinario acto celebrado en la Sala Fitz de Madrid.

"Ahora toca disfrutar, porque pecamos de vivir en el futuro y, me ha dado la experiencia, que no sabemos saborear los momentos y por eso ahora toca disfrutar el presente, saborear esta semana y disfrutar con todos los aficionados", explicó.

"El 'ahora qué'" se puede dejar bajo interpretación, de futuro, de apoyo lo que quieras, pero fue algo que me salió así de dentro", dijo ante los medios, al tiempo que resaltó: "Cada atleta tiene sus complicaciones o lesiones y a mí, desde 2020, me han castigado, pero he sabido, con ambición y con mi entorno, salir de todo con mentalidad positiva y, sobre todo, sin tener miedo al fracaso, que es lo que me dio el punto clave para estar aquí, para cambiar de Honda a la escudería Gresini".

"Me comí el orgullo, dinero aparte, fábrica aparte y vamos con un equipo familiar para ver de lo que somos capaces, y eso es lo que me permitió acabar en el equipo oficial de Ducati", continuó.

Reconoció, no obstante, que es lógico que surgiesen rumores sobre su posible retirada. "Podría ser una lógica, pero en mi cabeza no está nadie, sólo estoy yo y tengo muchas cosas en mente. Los entrenamientos, las navidades y un montón de cosas más, pero mientras las lesiones me respeten seguiré en ello, aunque este es un deporte en el que te juegas la vida y siempre hay que tener las cosas muy claras", destacó.

"Hay que estar preparado para todo y aceptar en cada momento lo que necesitas y lo que pide tu cuerpo, seguir mi instinto y lo he hecho para lo bueno y para lo malo, a veces no he acertado, pero si compito es para ganar y por eso mis regresos no han sido precipitados", continuó.

Márquez admitió, nada más comenzar el acto, que todavía no estaba "ubicado" por todo lo que representa este nuevo título y por lo "remontado" a lo largo del año.

"Tengo ganas de disfrutar esta semana, de disfrutar en Valencia, y de ser de nuevo campeón del mundo, que parece que es fácil pero no es así", reconoció un pletórico Marc Márquez.

"Ha sido una temporada súper larga, en la que ha pasado de todo, ha sido muy dura y la vivo con mi hermano, al que también le han pasado muchas cosas, y, aunque nos retroalimentamos, al final siempre nos afecta de una determinada manera", aseguró.

Carrera tras carrera recordó todo lo acontecido a lo largo de la temporada y puso el punto de inflexión en la caída de Le Mans (Francia), en la que decidió pasar por el quirófano para solucionar la fractura del pie pero también los problemas que tenía en el hombro.

"Para mí, el entorno de un piloto es fundamental cuando saben que el piloto es el líder, y si el entorno es sano, ellos son los que te animan a seguir adelante, aunque en Italia ya les dije que no se debía de hablar del campeonato para no ponerme presión y no cometer errores", explicó Marc Márquez, que en Mugello tenía 102 puntos de desventaja.

"Siempre soy honesto y este año el más rápido era Bezzecchi, el más luchador era Martín y yo he sabido sacar lo mejor de los dos para conseguir este título", argumentó Marc Márquez.

De la celebración del título de 2026 y sobre el "qué ha pasado" esta temporada en la que remontó 102 puntos, afirmó: "Cuando se explica lo que ha sucedido en 2026, en realidad no existe explicación, pero ha pasado", insistió el ocho veces campeón del mundo de MotoGP.

Agradeció la presencia del italiano Giacomo Agostini, que a sus 84 años es quien mas títulos reúne con 15 mundiales, al coronarse en el Portimao, del que reconoció que "ha debido de ser complicado mantenerse escondido para que no lo viese, pero el hecho de que estuviese allí para mí es un gran reconocimiento".

Marc Márquez se mostró contento de que el mismo día se proclamase campeón de las Finales ATP el español Carlos Alcaraz y tuvo palabras de elogio para el subcampeón, Jorge Martín: "El año pasado tuvo muchos problemas, pero demostró que es un luchador y que si tiene las armas necesarias es un candidato a absolutamente todo".

Respecto al debate sobré si es el mejor piloto de la historia reflexionó: "Para mí no lo hay, es relativo, depende de épocas, de momentos".

"Si hablamos de números sería Giacomo Agostini, pero ha habido grandes pilotos como Spencer, Gardner, Rainey, Doohan, Valentino, o Pedrosa, que no ha sido nunca campeón del mundo de MotoGP, pero que ha sido un grandísimo piloto".

A la hora de dedicar el título a sus seguidores y para llenar las tertulias de bar, con este décimo título supera a Valentino Rossi, del que dijo que no espera su felicitación pero reconoció: "Valentino me ha aportado mucho, será porque los dos somos acuario que hemos chocado más".

"Siendo realistas, lo respeto mucho y ha hecho mucho por el motociclismo, pero tener más títulos que él no me cambia la vida, como tampoco retirarme con diez, con ocho, pero es cierto que igualar con Agostini ha sido de las mejores sensaciones, hasta que llegue alguien que, espero verlo, como lo ha visto él, que nos iguale o nos supere", añadió Márquez sobre su rivalidad con Rossi.

"Muchos años he sido el más rápido en pista y se ha ganado, así es más fácil, pero este año no he sido el más rápido, pero he sabido aprovechar las virtudes de mis rivales para conseguir mis objetivos, porque se gana sabiendo estar en el momento justo; tienes que ser ambicioso en todos los aspectos", destacó el piloto una vez más sobre su victoriosa temporada, aunque reconoció que la carrera de Portugal para él fue muy mala y con un pilotaje muy malo.

Sobre si verá a Alex Márquez campeón del mundo de MotoGP, dijo que él no le va a meter presión a su hermano, al que el año pasado le quitó el título, pues quedó subcampeón, y de él ha cogido su método de trabajo y que el año que viene estará "en un equipo de fábrica y ojalá pueda conseguirlo alguna vez".

De Ángel Nieto recordó: "Él ha sido quien abrió el motociclismo en España, quien abrió a los aficionados el mundo de las motos y le tenemos que estar muy agradecidos".