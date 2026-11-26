"Eso significa intentar luchar por ese podio", reconoce a los medios presentes en el circuito valenciano, aunque aclara que "luego veremos si podemos o no".

"Si nos estuviéramos jugando el Mundial o este circuito estuviera por la mitad del calendario, diría que 'venimos a atacar, venimos a ganar', porque es un circuito de izquierdas, pero también soy consciente y tengo muchas ganas de hacer un invierno normal", dijo.

"Una de las razones de mantener esta intensidad", reconoce Marc Márquez, es para "ayudar a Ducati a luchar por el título de constructores", aunque aseveró que "el título más importante" tanto para él como para Ducati ya está "en el bolsillo".

Y recordó que el pasado año, después de Japón, reconoció que llegó a la siguiente carrera de Indonesia "vacío", pero que este año habría llegado "igual, sin la experiencia de Indonesia", pero con la experiencia de que debe "mantener la chispa, la tensión necesaria".

Pero enseguida señaló: "Este fin de semana vengo aquí con la 'chispita' necesaria para tener esa alegría en pista, ir con la concentración, pero con ganas también de celebrarlo y de no tener esa presión extra".

Echando la vista atrás, Marc Márquez recordó que en Valencia probó la Ducati, y desde ese día no ha vuelto por la dana y sus lesiones posteriores. "Pero recuerdo de ese día un tipo de liberación, porque yo tenía mis dudas de que supiera ir rápido o bien con otra moto", aseveró.

E insistió en que se subía a "una moto diferente" tras correr con Honda. "Ya he ido diciendo la apuesta personal que era, por lo que cuando me subí ese primer día y vi que era una moto, que tenía dos ruedas, que sabía ir rápido y que salían las cosas, pues me tranquilizó mucho", agregó.

Marc Márquez insistió en que "si tienes velocidad no necesitas a nadie más, no necesitas órdenes de equipo" pues para él, más que las palabras esto es "una cosa realista, que sirve este año, servirá el siguiente y servirá en un futuro".

"La velocidad es lo que manda. Si tienes la velocidad eres listo, eres rápido y puedes ganar mundiales", recalca Marc Márquez.

Son muchos los que piensan ya en que luche por el undécimo título mundial, pero Marc Márquez de claro que hay que "vivir el presente, vivir los momentos buenos". "Ayer ya me pedían el undécimo, el año que viene, esto lo otro..., tranquilos, vamos a disfrutar el presente", señaló.

"Quiero saborear bien el título de Portimao, quiero saborear bien este fin de semana y tendremos mucho tiempo para hablar de futuro, continuó el ocho veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez.