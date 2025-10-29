Los Miami Heat donan un millón de dólares para la recuperación de Jamaica tras Melissa

"Los Miami Heat, en colaboración con la Fundación Familiar Micky & Madeleine Arison y Carnival Corporation & plc, ha donado un millón de dólares a Direct Relief para apoyar los trabajos de recuperación tras el huracán Melissa", informó en un comunicado la franquicia.

"Nuestros corazones están con el pueblo de Jamaica", agregó el presidente de Operaciones Comerciales de The Heat Group, Eric Woolworth.

Los paquetes de ayuda de Direct Relief contiene suministros de primeros auxilios y triaje para el personal de primera línea, además de antibióticos, mochilas médicas de campaña, productos de venta libre, equipos de protección personal y medicamentos para controlar enfermedades crónicas, así como otros artículos críticos.

Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del martes en Jamaica como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530.000 personas, alrededor del 77 % de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.

Al menos tres personas han fallecido en Jamaica a causa de Melissa, que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dijo que sería para Jamaica "la tormenta del siglo".

El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Melissa se encuentra actualmente sobre Cuba, donde tocó tierra en la zona este del país durante esta madrugada como un huracán de categoría 3.

El ciclón, el más potente de esta temporada en el Atlántico, provocó inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735.000 personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población nacional y casi el 18 % de los habitantes de esas seis provincias.