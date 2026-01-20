Ibon Navarro: "Es un grupo dificilísimo y el Wurzburg es agresivo, físico y rápido"

"Tiene jugadores jóvenes, con ambición, talento y mucho margen de mejora en Europa", ha dicho en una rueda de prensa el preparador vitoriano, quien se refirió también a otro de los rivales, el Chalon, "que eliminó al Murcia y es un equipo muy duro, muy dinámico, con interiores que son buenos pasadores".

El entrenador de la formación malagueña detalló que es muy importante en esta fase "sacar los partidos de casa" si quieren "tener opciones" de clasificarse para la siguiente ronda y que, por ello, "mañana es el primero" como local.

"Este año es el grupo más difícil y es verdad porque la competición mejora. Se junta que nosotros ya no somos un equipo con una continuidad tan grande en la experiencia juntos. Creo que los rivales son equipos con potenciales muy altos y, seguramente, sí que lo sean, aunque también lo decimos todos los años", relató.

"La realidad es que el Wurzburg está en la Liga alemana y es el segundo clasificado, si no se fían de mis palabras que se fíen por la clasificación. El Chalon también es muy buen equipo. Sobre la 'Penya' -Joventut-, vendrán con Ricky, es un buen motivo para venir", destacó.

El técnico vasco se refirió a la afición del Unicaja y dijo que "conoce la competición y sabe que los partidos de la fase de grupos no son demasiado atractivos", y agregó que "aunque puedan parecer de un nivel inferior, los equipos juegan bien, con menos talento, pero bien".