Nacionales
03 de abril de 2026 - 22:05

Valenzuela vivió una noche de fe y arte con masiva concurrencia en “Esculturas vivientes”

La ciudad de Valenzuela fue escenario de la cuarta edición de “Esculturas vivientes”, un evento que combinó devoción, historia y arte. La actividad religiosa congregó a una gran cantidad de personas este Viernes Santo al costado del templo parroquial San José Esposo.

Por Faustina Agüero

La actividad se desarrolló a partir de las 18:30 y contó con la participación de más de 250 personas, entre jóvenes y adultos, quienes se comprometieron a representar cada escena con el mayor realismo y respeto a la tradición cristiana.

La propuesta consistió en la presentación de cuadros vivientes, en los que los participantes recrearon escenas bíblicas mediante expresiones corporales, vestuarios y escenografías cuidadosamente elaboradas.

Valenzuela vivió una noche de fe y arte con masiva concurrencia en la cuarta edición de “Esculturas vivientes”, este Viernes Santo.
Los jóvenes de Valenzuela se convirtieron en auténticas esculturas vivientes.

Los participantes permanecieron de manera estática, como auténticas esculturas humanas, generando un fuerte impacto visual y emocional entre los asistentes, que recorrieron cada sector para observar los detalles de las representaciones.

Durante la puesta en escena se pudieron apreciar distintos momentos de la historia bíblica, como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (Domingo de Ramos), representaciones de santos, La Piedad, la Pasión y Crucifixión de Jesús y finalmente la Resurrección, cuadros que invitaron al público a reflexionar sobre el significado de la Semana Santa.

Valenzuela vivió una noche de fe y arte con masiva concurrencia en la cuarta edición de “Esculturas vivientes”, este Viernes Santo.
Cada cuadro transmitió una profunda emoción que conmovió al público presente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elaboración de los vestuarios, para los cuales se utilizó barro, un material que permitió recrear con gran realismo el efecto de esculturas humanas.

Imponente escenografía

Asimismo, la escenografía fue preparada con terciada y barro y se distribuyó en dos niveles y cuatro sectores, lo que permitió que el público recorriera cada cuadro y viviera la experiencia de una forma cercana e inmersiva.

Rodrigo Espínola, uno de los organizadores de la obra, destacó el compromiso del elenco y el trabajo previo realizado durante los ensayos, fundamentales para coordinar los movimientos, gestos y expresiones que permitieron transmitir cada escena con gran fuerza simbólica.

Se pudo apreciar el firme compromiso y la entrega de los actores en cada escena representada.
Se pudo apreciar el firme compromiso y la entrega de los actores en cada escena representada.
Cada escena fue una expresión cargada de realismo, entrega y profundo sentido artístico.
Cada escena fue una expresión cargada de realismo, entrega y profundo sentido artístico.
Valenzuela vivió una noche de fe y arte con masiva concurrencia en la cuarta edición de “Esculturas vivientes”, este Viernes Santo.
Antorchas en manos de jóvenes y atuendos de la época antigua dieron vida a una escena cargada de historia y simbolismo.

La actividad tuvo una gran concurrencia de fieles y visitantes, quienes acompañaron la representación y valoraron la dedicación de los participantes, convirtiendo la propuesta en un momento de profunda fe, arte y reflexión para la comunidad.