Vezenkov (Olympiacos), MVP de la Euroliga 2025/26

El premio, determinado por los votos de los capitanes y entrenadores de los equipos participantes (35% cada uno), medios de comunicación (20%) y aficionados (10%), le sitúa en cabeza por delante del francés Sylvain Francisco, base del Zalgiris Kaunas, y del estadounidense Elijah Bryant, escolta del Hapoel Tel Aviv.

Vezenkov, que iguala con dos galardones al francés Anthony Parker (2004/05 y 2005/06), ha conseguido 19,4 puntos por partido (ha conseguido por segunda vez en su carrera el trofeo Alphonso Ford al máximo anotador), una nota de 23.1, ha sido quinto en rebotes (6,6) y tercero en tiros de dos (4,9). Ha logrado dobles figuras en 33 de los 34 partidos disputados y ha superado los 20 tantos en 19 ocasiones.

Así mismo, el búlgaro, tercer jugador del Olympiacos en ganar el MVP de la campaña tras Milos Teodosic y Vassilis Spanoulis, ha sido incluido en el primer equipo de la Euroliga por cuarta vez en su carrera, con lo que iguala al griego Dimitris Diamantidis y solo es superado por el español Juan Carlos Navarro, que lo logró en cinco ocasiones.

Vezenkov es pieza fundamental para el Olympiacos, líder de la fase de liga del torneo continental y que el martes recibirá al Mónaco en el primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final.