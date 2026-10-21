106-131. Anthony Edwards amarga el debut de Antetokounmpo en Miami

Antetokounmpo estrenó su etapa en Miami con 35 puntos y 6 rebotes, pero su actuación no bastó ante unos Wolves que arrancaron con grandes ambiciones y con LaMelo Ball como nuevo socio de Edwards.

El escolta de Minnesota dominó con 16 canastas en 29 intentos, incluidos 9 triples de 17, y añadió 3 asistencias. Acabó con un balance de más 27 en sus 33 minutos en el campo.

Ball acompañó a Edwards con 21 puntos, 5 triples y 6 asistencias. Jaden McDaniels aportó 17 puntos y 8 rebotes, Ayo Dosunmu sumó 16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, y Jonathan Kuminga contribuyó con 12 puntos.

El francés Rudy Gobert capturó 15 rebotes, 5 de ellos ofensivos, pese a quedarse en 5 puntos, todos desde la línea de personal. Terrence Shannon Jr. completó con 10 tantos la lista de 6 jugadores visitantes que alcanzaron los dobles dígitos de anotación.

Antetokounmpo metió 13 de sus 19 tiros de campo y 9 de sus 14 lanzamientos libres en casi 30 minutos. Bam Adebayo terminó con 15 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que Davion Mitchell firmó un doble-doble de 11 puntos y 11 asistencias.

Andrew Wiggins añadió 11 puntos y Klay Thompson anotó 10, con 3 triples. Bobby Portis, que llegó a Miami junto a Antetokounmpo, sumó 7 puntos y 4 rebotes.

El griego dejó Milwaukee después de 13 temporadas, en las que se llevó los premios MVP de 2019 y 2020 y el título de 2021, cuando también fue elegido mejor jugador de las Finales.

Miami lo incorporó con un traspaso que envió a los Bucks a Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. y Kasparas Jakucionis, además de elecciones del draft.

Su estreno terminó con una derrota por 25 puntos y un pabellón semidesierto y muchos aficionados dejaron sus asientos antes de que concluyera el encuentro.