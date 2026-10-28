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Básquetbol
28 de octubre de 2026 - 23:35

109-114. Los 76ers aprovechan la baja de Haliburton en Indiana

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Washington, 28 oct (EFE).- Los Philadelphia 76ers derrotaron este miércoles a los Indiana Pacers por 109-114, coincidiendo con la nueva lesión de Tyrese Haliburton, que estará al menos dos semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Por EFE
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Haliburton, fuera de las pistas toda la temporada pasada por una rotura del Aquiles, había jugado los cuatro primeros partidos de esta campaña, en los que promedió 21,3 puntos y 9,5 asistencias, antes de volver a quedar fuera de las pistas por lesión.

Sin Haliburton enfrente, los 76ers de LeBron James, Jaylen Brown o Joel Embiid se pusieron rápidamente con una ventaja de 15 en el segundo cuarto, que cerraron con un espectacular triple de VJ Edgecombe sobre la bocina desde su propia cancha.

Pero los Pacers abrieron el segundo tiempo con un parcial de 17-0, cortado con un triple de James, con el que se pusieron por delante hasta terminar el tercer cuarto con un +13.

Sin embargo, el oficio de los hombres de Nick Nurse se impuso en el tramo final, cuando James y compañía retomaron la ventaja y se llevaron un duelo más reñido de lo esperado.

Tyrese Maxey fue el mejor de los 76ers con 27 puntos. Embiid (21 puntos y 11 rebotes), Brown (20 puntos y 10 rebotes) y James (13 puntos y 10 asistencias) se llevaron sendos dobles-dobles de Indianápolis. Anfernee Simons aportó otros 20 puntos.

Para los Pacers, Pascal Siakam terminó con 26 puntos y 11 rebotes, Andrew Nembhard con 18 puntos y 14 asistencias y Aaron Nesmith otros 18 puntos. Kelly Oubre Jr. terminó con 15 puntos en su primer duelo contra su exequipo.

Con esta victoria, los 76ers se sitúan en lo más alto del Este, con un balance de 4-1, mientras que los Pacers quedan con un registro de 2-3.

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