AJ Dybantsa, número uno del 'draft', debuta con 19 puntos con los Wizards

Dybantsa, de 19 años, se perdió los cuatro primeros partidos de la temporada por un esguince de tobillo sufrido durante la pretemporada.

En su debut, el exjugador de BYU no decepcionó, con 19 puntos tras anotar 8 de sus 12 tiros de campo, además de capturar dos rebotes y repartir dos asistencias. El 'rookie' fue el máximo anotador de los Wizards en Cleveland.

Además, Dybantsa firmó dos mates tras sendos 'alley oops' de Trae Young y Kyshawn George que pusieron de manifiesto su explosividad.

Pese a su gran actuación, los Wizards dejaron escapar una ventaja de 13 puntos al inicio del tercer cuarto tras encajar un parcial de 62-42 tras el descanso.

Dybantsa fue elegido como número uno del 'draft' por los Wizards por delante de Darryn Peterson con los Utah Jazz y Cameron Boozer con los Memphis Grizzlies.

Su llegada ha devuelto la ilusión a una franquicia que lleva años entre las peores de la liga y que ahora también cuenta con Trae Young y Anthony Davis.