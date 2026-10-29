87-103. Los Lakers, sin Doncic, se pasean por Inglewood

Los Lakers venían de jugar el martes en Portland, donde encajaron su primera derrota de la temporada. Doncic, autor de 41 puntos contra los Trail Blazers, se levantó esta mañana con dolor en la espalda, según la franquicia.

Una baja por precaución que no debería impedirle disputar los próximos partidos.

Sin Doncic, los Lakers salieron con un quinteto formado por Austin Reaves, Walker Kessler, Quentin Grimes, Jake LaRavia y Matisse Thybulle.

Un parcial de 0-16 en el segundo cuarto, que llevó el marcador del 31-29 al 31-45, permitió a los Lakers abrir una brecha que ya no volvieron a ver amenazada en un partido muy cómodo para los hombres de JJ Redick.

Quentin Grimes fue el máximo anotador oro y púrpura con 23 puntos, mientras que Collin Sexton, suplente, firmó 21. Austin Reaves terminó con 16 tras quedarse en blanco todo el segundo tiempo.

Para los Clippers, su mejor jugador fue el 'rookie' y suplente Keaton Wagler con 21 puntos. Derrick Jones Jr. terminó con 15 y Darius Garland con 14.

Los Lakers presentan un balance de cuatro victorias y una derrota en sus cinco primeros partidos de la temporada, mientras que los Clippers solo han ganado uno de sus cuatro encuentros.