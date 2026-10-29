Giannis rompe la sequía con su primera victoria con los Heat

Los Heat y Antetokounmpo habían caído ante Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Charlotte Hornets y Dallas Mavericks en sus cuatro primeros partidos de la temporada.

Eso pese a que Antetokounmpo había promediado 28,5 puntos y 9,5 rebotes por partido.

Además de su primera victoria con los Heat, en Atlanta, el griego logró su robo número 1.000 en la NBA, 995 de ellos con la camiseta de los Milwaukee Bucks durante sus primeras trece temporadas en la liga.

En Atlanta, los Heat se hicieron con la ventaja desde el primer cuarto y no miraron atrás. A los 24 puntos y 18 rebotes de Antetokounmpo, Bam Adebayo aportó otros 24 puntos y 9 rebotes. Andrew Wiggins anotó 18 puntos y Pelle Larsson 17.

Nickeil Alexander-Walker y Kingston Flemings firmaron 23 cada uno para los Hawks, que registran un balance de 2-3.

La llegada de Antetokounmpo a los Heat fue el gran traspaso del verano en la NBA, un fichaje que, sobre el papel, sitúa a Miami entre los aspirantes al título.