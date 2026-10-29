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Básquetbol
29 de octubre de 2026 - 00:20

Jokic firma su triple-doble número 200 en la NBA, a nueve del récord de Westbrook

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Washington, 28 oct (EFE).- El serbio Nikola Jokic firmó su triple-doble número 200 en la NBA este miércoles ante los New Orleans Pelicans, a solo nueve del récord absoluto de 209 que tiene Russell Westbrook.

Por EFE
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Jokic cerró el partido con 23 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en el triunfo por 91-104 de sus Denver Nuggets en Nueva Orleans.

Fue el segundo triple-doble de la temporada para Jokic, que ha sido tres veces 'MVP' de la NBA (2021, 2022 y 2024).

Jokic se ha convertido en un especialista en los triples-dobles, con 34 en cada una de sus dos últimas temporadas. El serbio promedió, además, un triple-doble en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

El mítico Russell Westbrook, que se retiró este verano, ostenta el récord absoluto de triples-dobles en la NBA, con 209, una marca que Jokic está llamado a superar en las próximas semanas.

El tercero, relegado con 181, es el legendario Oscar Robertson.

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