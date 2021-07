La Albirroja despide a su cuarto goleador histórico

La Selección Paraguaya de Fútbol dedicó unas palabras a Nelson Haedo Valdez, su cuarto goleador histórico que este día anunció su retiro de las canchas. “Por los goles que jamás olvidaremos. Por dejar todo en cada jugada. Pero sobre todo, por el inmenso amor a esta camiseta. ¡Gracias por todo eso y más, Nelson Haedo Valdez!”, se lee en las cuentas de las redes sociales de la Albirroja.

Con esta casaca disputó 77 partidos y marcó 13 goles, siendo uno de los tres cuarto anotadores históricos de la selección. Esta lista es liderada por Roque Santa Cruz (32), lo sigue José Cardozo (25), Cristian Riveros (16) y con 13 están Haedo, Julio César Romero y Saturnino Arrúa.

Su debut se produjo el 8 de julio de 2004 en Arequipa, ante Costa Rica, por la Copa América Perú-2004. Su primer grito de gol fue en un amistoso jugado en Ciudad del Este, el 17 de agosto frente a El salvador, que acabó con victoria paraguay (3-0).

El León Guaraní rugió en un torneo oficial el 8 de octubre de 2005, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Alemania 2006. Su tanto le dio el triunfo a la Albirroja frente a Venezuela, en Maracaibo. Uno de sus goles más recordado y gritado fue el que le convirtió a Argentina, el 9 de septiembre de 2009, en Asunción, camino a Sudáfrica 2010.

Su última conversión fue frente a la Albiceleste, en el empate a dos tantos en La Serena, el 13 de junio de 2015 por la Copa América Chile 2015. La despedida de Haedo de la Albirroja se registró el 15 de noviembre de 2016, en La Paz, contra Bolivia, rumbo a Rusia 2018, que terminó con victoria local (1-0).

Haedo formó parte de esa camada de jugadores que, bajo las órdenes de Gerardo Martino, rompió la barrera histórica de los octavos de final de una Copa del Mundo y pudo avanzar hasta los cuartos, donde cayó ante España (1-0) que a la postre conquistó el torneo.

Su último equipo fue Cerro Porteño, su equipo del alma y en el que deseaba retirarse. De cierta manera se dio pero no de la forma deseada ya que el club no le renovó el contrato al finalizar el 2020. El ahora exfutbolista esperaba seguir jugando aunque el primer semestre del 2021 no cerró con algún equipo y se dedicó a su familia. Hoy, 1 de julio de 2021, Haedo anunció que ya colgó los botines.

Los números de Haedo con Paraguay:

77 juegos

8 en Copas del Mundo (2006 y 2010)

15 en Copas América (2004, 2011, 2015 y 2016)

33 en Eliminatorias Sudamericanas

21 en amistosos

13 goles