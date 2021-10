Dirigentes de Olimpia: desaparecidos en acción

“Nosotros somos los principales responsables de esta situación, pero también los directivos tienen que aparecer por la Villa, hablar de frente y no solo por la prensa”, significó al Cardinal Deportivo el “Mago”, cuya racha se cortó el domingo en la derrota contra Guaraní por 3-1. Las veces que Willy marcaba (52 partidos), el Decano ganaba. Esta vez no se dio.

“Hay dirigentes que critican por la prensa y no dan la cara. Que hablen de frente con nosotros. Duele todo lo que dicen sin saber lo que pasa adentro. Deberían acercarse antes de hablar en los medios”, mencionó.

“Al plantel le afecta porque a veces salen personas que no son dirigentes a hablar por hablar. No son capaces de dar la cara frente a los jugadores. Dicen cosas que no son ciertas”, añadió el atleta de 32 años, quien cumple su segundo ciclo en la institución.

Para Mendieta, si el Decano no clasifica a la Copa Libertadores, será un rotundo fracaso, porque sería estar al margen de un certamen del cual el mayor embajador del fútbol paraguayo a nivel de clubes es tricampeón.

“Un club como Olimpia no se puede permitir no ir a un campeonato tan prestigioso como la Libertadores. Tenemos todavía chances; quedan 15 puntos por jugar”, significó.

* Lo que viene. La dotación franjeada inició los preparativos con vistas al superclásico del domingo frente a Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 18:00. Será el tercer juego dirigido por Julio César Cáceres, quien ganó en el primero (a Guaireña) y perdió en el segundo.